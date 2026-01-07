اجتماع دختران حاج قاسم در سقز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، صبح چهارشنبه مراسم اجتماع دختران حاج قاسم با حضور جمعی از مسئولان و نهادهای اجرایی و فرهنگی در شهرستان سقز برگزار شد.

این مراسم با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج دانش‌آموزی در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز برگزار شد.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، تبیین مکتب و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی و تأکید بر نقش نوجوانان و دختران در پاسداشت فرهنگ مقاومت از جمله محورهای این اجتماع بود.

این برنامه با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز و در محل سالن اجتماعات این اداره برگزار شد.