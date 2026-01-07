اجتماع دختران حاج قاسم در سقز برگزار شد

  1. استانها
سقز- همزمان با گرامیداشت هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسم «اجتماع دختران حاج قاسم» با حضور مسئولان شهرستانی در اداره تبلیغات اسلامی سقز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، صبح چهارشنبه مراسم اجتماع دختران حاج قاسم با حضور جمعی از مسئولان و نهادهای اجرایی و فرهنگی در شهرستان سقز برگزار شد.

این مراسم با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج دانش‌آموزی در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز برگزار شد.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، تبیین مکتب و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی و تأکید بر نقش نوجوانان و دختران در پاسداشت فرهنگ مقاومت از جمله محورهای این اجتماع بود.

این برنامه با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز و در محل سالن اجتماعات این اداره برگزار شد.

