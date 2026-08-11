به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر سه شنبه در نشست با اعضای تشکل فرهنگی «دختران حاج قاسم» شهرستان گناوه ضمن بررسی نقش حساس دختران در میدان جهاد تبیین، بر اهمیت رسالتهای اجتماعی این قشر تأکید شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه با یادآوری سبک زندگی و منش سردار دلها، بر این نکته تأکید کرد که دخترانِ این مکتب، باید با آگاهی و بصیرت، پرچمدارِ امیدآفرینی و حل مسائل فرهنگی در جامعه باشند.
حجتالاسلام محمدی ضمن تأکید بر جایگاه ویژه بانوان در عرصههای فرهنگی، به تبیین دقیق نقش و رسالتهای اجتماعی «دختران حاج قاسم» در شرایط کنونی جامعه پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت کنشگری فعال این تشکل، خواستار گسترش فعالیتهای تبیینی با تکیه بر الگوهای تربیتی مکتب شهید سلیمانی شد.
حجتالاسلام محمدی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بر نقش بیبدیل بانوان و دختران در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی جامعه تأکید کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه دختران را سرمایههای اجتماعی و فرهنگی شهرستان دانست و اظهار کرد: تشکل دختران حاج قاسم، امتداد راه و مکتب شهید سلیمانی است و اعضای آن باید بهعنوان الگوی دختر مسلمان و انقلابی در جامعه نقشآفرینی کنند.
حجتالاسلام محمدی، بصیرتافزایی، تقویت بنیه اعتقادی و ارتقای سطح آگاهی دینی را از مهمترین رسالتهای تشکلهای فرهنگی بانوان برشمرد و بر لزوم برنامهریزی هدفمند برای تربیت دختران تراز انقلاب اسلامی در شهرستان تأکید کرد.
در این نشست که با حضور جمعی از دختران فعال فرهنگی شهرستان در محل اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد، اعضای تشکل «دختران حاج قاسم» به بیان دیدگاهها، پیشنهادات و برنامههای فرهنگی خود پرداختند و مقرر شد جلسات هماندیشی این تشکل با حمایت اداره تبلیغات اسلامی بهصورت مستمر ادامه یابد.
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