اجرای اردوی فرهنگی «دختران حاج قاسم» در شهر اسیر فارس

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ترویج فرهنگ مقاومت و پاسداشت ارزش‌های اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی گله‌دار با همکاری کانون مداحان بخش‌های گله‌دار و اسیر، اردوی فرهنگی «دختران حاج قاسم» را در شهر اسیر برگزار کرد.

در این اردوی یک‌روزه که با حضور ۱۲۰ نفر از دختران فعال فرهنگی از بخش‌های گله‌دار و اسیر همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین قاسمیان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی گله‌دار، گفت: حجاب، اساس اسلام و نماد هویت فردی در جامعه اسلامی است. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با ایستادگی در مسیر آرمان‌های مقاومت، به مقام والای شهادت نائل آمد و امروز زن و دختر ایرانی با حفظ حجاب، راه مقاومت را در جامعه ترویج می‌کند.

سید عباس موسوی، رئیس کانون مداحان بخش‌های گله‌دار و اسیر، نیز نقش مؤثری در برنامه‌ریزی و اجرای این اردو ایفا کرد.

در پایان این برنامه، مراسم تجلیل از دختران فعال فرهنگی و رابطین برگزار شد که با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان و اهالی شهر اسیر همراه بود.

این اردو در راستای تقویت هویت دینی، ارتقا روحیه انقلابی و گسترش فرهنگ مقاومت در میان نسل جوان برگزار شد و مورد توجه نهادهای فرهنگی و مردمی قرار گرفت.