برخورد مرگبار پژو و پراید در محور بهاباد

حسینعلی محمدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حادثه ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح و در فاصله ۱۰ کیلومتری کارخانه گندله‌سازی بهاباد، در مجاورت منبع آب رخ داد.

وی افزود: خودروی پراید که که عازم کارخانه گندله‌سازی بهاباد بود، با یک دستگاه پژو با ۳ سرنشین که عازم بهاباد بود به صورت شاخ‌به‌شاخ برخورد کرد.

متأسفانه در این حادثه، راننده خودروی پراید به دلیل شدت جراحات، در صحنه جان خود را از دست داد و سه سرنشین خودروی پژو نیز دچار مصدومیت شدند که بلافاصله توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ بهاباد به بیمارستان منتقل شدند. علت حادثه در دست بررسی است

محور بهاباد چادرملو تاکنون شاهد حوادث ناگوار و مرگبار متعددی بوده است؛ جاده‌ای که سال‌هاست وعده دو بانده شدن آن داده شده اما همچنان اجرایی نشده و هر بار بهای این تأخیر را جان انسان‌ها می‌پردازد.

این حادثه بار دیگر ضرورت تسریع در ایمن‌سازی و دو بانده شدن این محور پرخطر را یادآور می‌شود؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست از سوی مردم و مسئولان مطرح شده، اما هنوز به سرانجام نرسیده است