محمدی: کابل برق فشار قوی جان یک جوشکار میاندوآبی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان محمدی در این زمینه افزود: در پی وقوع یک سانحه مرگبار در شهرستان میاندوآب، یک کارگر جوان جان خود را در اثر برق‌گرفتگی از دست داد. این حادثه روز گذشته حین اجرای عملیات ساختمانی در یک بنای سه‌طبقه رخ داد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب با بیان اینکه تیم عملیاتی بلافاصله پس از دریافت تماس مردمی، به محل حادثه اعزام شدند، افزود: متأسفانه در حین بالاکشی تجهیزات فلزی توسط دو کارگر جوشکار، تماس ناخواسته آهن‌آلات با کابل‌های برق فشار قوی روی داد که منجر به برق‌گرفتگی شدید هر دو نفر شد.

وی اضافه کرد: با وجود تلاش‌های اولیه در محل، متأسفانه شاگرد جوشکار در همان صحنه حادثه جان خود را از دست داد. کارگر دیگر این تیم دچار سوختگی‌های شدید گردید و پس از دریافت کمک‌های اولیه توسط اورژانس، جهت اقدامات درمانی تخصصی به بیمارستان منتقل شد.

رئیس آتش‌نشانی میاندوآب تأکید کرد: پیکر کارگر متوفی پس از صورت‌برداری‌های لازم، جهت انجام معاینات پزشکی قانونی به گلشن‌زهرا منتقل شده است.

مقامات محلی اعلام کردند که تحقیقات برای مشخص شدن دقیق جزئیات علت وقوع این حادثه دردناک ادامه دارد.