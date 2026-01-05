به گزارش خبرنگار مهر، دومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های رنکینگ کرواسی از امروز تا ۲۳ دی ماه در خانه کشتی آغاز می‌شود. پیش از این مسابقات قهرمانی کشور که مرحله اول چرخه انتخابی کشتی محسوب می‌شد، برگزار و نفرات نخست این مسابقات هم به اردوی تیم ملی دعوت شدند. علاوه بر این برخی ملی‌پوشان همچون پویا دادمرز و محمدرضا گرایی علی رغم اینکه در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا نکردند اما به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشور شرکت نکرد که پس از آن هم اعلام شد دچار مصدومیت بوده اما پس از مدتی اعلام شد که مدارک پزشکی او به دلیل مصدومیت از سوی فدراسیون تأیید نشده است. با این حال فدراسیون و اعضای کادر فنی به این نایب قهرمان جهان فرصت دوباره دادند و با وجود اینکه در مسابقات قهرمانی کشور شرکت نکرده است اما به تیم ملی دعوت شده و از امروز تمرینات خود را در اردوی تیم ملی همراه با دیگر کشتی‌گیران آغاز خواهد کرد.

اولین رویداد رنکینگ جهانی به میزبانی کرواسی (۱۵ تا ۱۹ بهمن) پیش روی کشتی فرنگی است و به نظر می‌رسد پویا دادمرز و محمدرضا گرایی در این مسابقه شرکت خواهند کرد و پس از آن وارد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی خواهند شد.