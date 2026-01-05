به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام وهبی امره و یاشاردوغو ترکیه روزهای ۱۸ لغایت ۲۱ دی ماه در شهر آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود و تیم‌های منتخب کشورمان در این مسابقات به میدان می‌روند. برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:



چهارشنبه ۱۷ دی ماه: ساعت ۱۸:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان فرنگی

پنج شنبه ۱۸ دی ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی تا فینال

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۱۹ دی ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۰۰: مسابقات اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی تا فینال

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

ساعت ۱۵:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

شنبه ۲۰ دی ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد تا فینال

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

یکشنبه ۲۱ دی ماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۹، ۹۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی آزاد تا فینال

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق