موزه ملی کشتی با حضور وزیر ورزش افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مراسم افتتاح موزه ملی کشتی شهید غلامرضا کیانپور فردا چهارشنبه با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و سیدرضا صالحی امیری وزیز میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی و ورزش در محل فدراسیون کشتی برگزار می شود.
مراسم افتتاح موزه ملی کشتی فردا (چهارشنبه) همزمان با 17 دی ماه سالروز درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی برگزار می شود.
