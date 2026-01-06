موزه ملی کشتی با حضور وزیر ورزش افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مراسم افتتاح موزه ملی کشتی شهید غلامرضا کیانپور فردا چهارشنبه با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و سیدرضا صالحی امیری وزیز میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران،‌ جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی و ورزش در محل فدراسیون کشتی برگزار می شود.

