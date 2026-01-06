آزادکاران اعزامی به جام ایوان یاریگین روسیه مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین ۸ تا ۱۳ بهمن در روسیه برگزار خواهد شد و آزادکاران ایران هم در آن شرکت خواهند داشت.

ترکیب تیم اعزامی کشتی آزاد ایران به مسابقات جام ایوان یاریگین روسیه به این شرح است:

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی

۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی - علی قلی زادگان

۶۵ کیلوگرم: آرمین حبیب زاده - یاسین رضایی

۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل

۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی

۷۹ کیلوگرم: عرفان الهی

۸۶ کیلوگرم: سجاد غلامی

۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی

۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی

۱۲۵ کیلوگرم: محمد عالی تبار - مهدی هاشمی

فرشید قبادی، حسن عزیزی و حسین ضیایی هدایت تیم اعزامی را بر عهده دارند.