آزادکاران اعزامی به جام ایوان یاریگین روسیه مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین ۸ تا ۱۳ بهمن در روسیه برگزار خواهد شد و آزادکاران ایران هم در آن شرکت خواهند داشت.
ترکیب تیم اعزامی کشتی آزاد ایران به مسابقات جام ایوان یاریگین روسیه به این شرح است:
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی
۶۱ کیلوگرم: مهدی رحیمی - علی قلی زادگان
۶۵ کیلوگرم: آرمین حبیب زاده - یاسین رضایی
۷۰ کیلوگرم: علی خرمدل
۷۴ کیلوگرم: امیرحسین حسینی
۷۹ کیلوگرم: عرفان الهی
۸۶ کیلوگرم: سجاد غلامی
۹۲ کیلوگرم: هادی شرفبیانی
۹۷ کیلوگرم: علیرضا رکابی
۱۲۵ کیلوگرم: محمد عالی تبار - مهدی هاشمی
فرشید قبادی، حسن عزیزی و حسین ضیایی هدایت تیم اعزامی را بر عهده دارند.
