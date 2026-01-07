هشدار دیوان محاسبات نسبت به ابهام در نحوه محاسبه نفت در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور با توجه به روندهای نگرانکننده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد؛ این نهاد نظارت مالی تأکید میکند تجربه تفریغ بودجه ۱۴۰۳ نشاندهنده افزایش قابل توجه منابع فراتر از مصوبه مجلس، جابهجایی گسترده اعتبارات و کاهش شفافیت مالی است.
همچنین درج قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی (جمعی-خرجی)، انتشار اوراق خارج از سقف مصوب و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ تسعیر ارز، دارای مغایرتهای روشن با برنامه هفتم بوده و ضمن تضعیف اثر مصوبات مجلس، میتواند زمینهساز بیانضباطی مالی و تشدید آثار تورمی در سال آینده نیز باشد.
