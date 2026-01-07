  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

هشدار دیوان محاسبات نسبت به ابهام در نحوه محاسبه نفت در بودجه ۱۴۰۵

هشدار دیوان محاسبات نسبت به ابهام در نحوه محاسبه نفت در بودجه ۱۴۰۵

دیوان محاسبات کشور با توجه به روندهای نگران‌کننده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نظیر قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی و منابع هدفمندی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور با توجه به روندهای نگران‌کننده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد؛ این نهاد نظارت مالی تأکید می‌کند تجربه تفریغ بودجه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایش قابل توجه منابع فراتر از مصوبه مجلس، جابه‌جایی گسترده اعتبارات و کاهش شفافیت مالی است.

همچنین درج قسمتی از منابع خارج از بودجه عمومی (جمعی-خرجی)، انتشار اوراق خارج از سقف مصوب و ابهام در نحوه محاسبه منابع نفت، صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی و نرخ تسعیر ارز، دارای مغایرت‌های روشن با برنامه هفتم بوده و ضمن تضعیف اثر مصوبات مجلس، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌انضباطی مالی و تشدید آثار تورمی در سال آینده نیز باشد.

کد خبر 6716430
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • GB ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      4 0
      پاسخ
      ارز تک نرخی موفق نمیشود مگر اینکه حقوقها همسان تورم تغییر کند و بالا برود ،انحصارات و واردات و مشکل مسکن و انتخاب کشورهای دوست درست عملی شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه