کشف ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس سمنان و اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیر حسین موسوی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار داشت: در پی اعلام پلیس استان اصفهان مبنی بر انتقال مواد مخدر به حوزه سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها حاکی از این بود که گروهی از قاچاقیان با سه خودرو سواری قصد انتقال مواد مخدر را از راه کویر به استان سمنان داشتند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان از فعال شدن چند اکیپ برای شناسایی خودروهای مذکور خبر داد و ابراز داشت: در نهایت خودروها شناسایی و متوقف شدند.

موسوی با تاکید بر اینکه خودروها مورد بازرسی ویژه قرار گرفتند، تصریح کرد: در بازرسی ۲۰ کیلوگرم انواع مخدر کشف و ضبط شده است.

وی با تاکید بر اینکه با سوداگران مرگ به شدت برخورد می‌شود، افزود: در این عملیات چهار نفر از اعضای باند تهیه، حمل و توزیع مواد مخدر دستگیر و پرونده آنها به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.