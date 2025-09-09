خودروی حاوی مواد مخدر با شلیک پلیس سمنان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر جا به جایی محموله مواد موضوع در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: بررسی‌ها حاکی از انتقال مواد به استان سمنان بود.

وی با بیان اینکه فردی سابقه دار با تهیه مواد مخدر از نوع شیشه در مسیر استان سمنان در حال تردد بود، افزود: خودرو شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با بیان اینکه سرنشین‌های خودرو به محض رؤیت پلیس قصد فرار داشتند، ابراز داشت: با شلیک پلیس خودرو متوقف و از حرکت بازماند.

موسوی در ادامه تصریح کرد: در بازرسی از خودرو مذکور مقدار دو کیلوگرم مواد مخدر شیشه جاسازی شده به صورت حرفه‌ای کشف و ضبط شد.

وی از دستگیری دو متهم در این پرونده خبر داد و افزود: پرونده متخلفان به مراجع قضائی استان سمنان ارجاع داده شده است.