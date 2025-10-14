توقیف کامیون عبوری در شاهرود؛ ۳۵ کیلوگرم تریاک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسین موسوی شامگاه سه شنبه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی با تاکید بر اینکه علیرغم قرارگرفتن استان در چهار راه مواصلاتی اجازه تردد محموله‌های مواد مخدر داده نمی‌شود، ابراز داشت: تیم‌های بازرسی با دقت محورهای مواصلاتی را رصد و پایش می‌کنند.

وی با بیان اینکه طبق اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر و تعامل با استان خراسان شمالی در محموله مواد مخدر زده شد، افزود: کامیونت از شاهرود عازم استان‌های شمالی بود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با بیان اینکه فردی با این کامیونت قصد انتقال مواد مخدر را داشت، بیان کرد: خودرو مذکور شناسایی و متوقف شد.

موسوی با بیان اینکه از این کامیونت ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد، تصریح کرد: خودرو توقیف و به پارکینگ شاهرود انتقال یافت.

وی از دستگیری راننده به عنوان متهم این عملیات خبر داد و افزود: پرونده این متخلف تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده است.