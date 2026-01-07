به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با تأکید بر لزوم انسجام و هماهنگی دستگاه‌ها در حوزه فرهنگی اظهار کرد: ادارات و نهادها در اجرای برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی باید با شورای فرهنگ عمومی هم‌راستا و هماهنگ عمل کنند تا فعالیت‌ها اثربخش و منسجم باشد.

وی با تقدیر از اقدامات فرماندار دشتی در زمینه هماهنگی و برگزاری میز خدمت آدینه افزود: حضور میدانی مدیران و پاسخگویی مستقیم به مردم موجب افزایش رضایت‌مندی عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی خواهد شد.

امام جمعه دشتی با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف گفت: امسال اعتکاف شهرستان دشتی در ۴۱ مسجد و با حضور بیش از ۲ هزار معتکف برگزار شد که این برنامه‌ها از نظر کمی و کیفی در سطح مطلوبی قرار داشت.

وی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، مساجد، روحانیون، پایگاه‌های بسیج و دست‌اندرکاران ستاد اعتکاف شهرستان تقدیر کرد و افزود: این استقبال گسترده نشان می‌دهد روح معنویت در شهرستان زنده و پویا است.

حجت‌الاسلام زاهد دوست با بیان اینکه با توجه به استقبال خوب مردم، برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتکاف در ماه مبارک رمضان نیز در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها نقش مهمی در تقویت معنویت و انسجام اجتماعی دارند.

وی بر لزوم اهتمام ویژه به برگزاری یادواره شهدای شهرستان تأکید کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، ضامن تداوم فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه است و همه دستگاه‌ها باید در برگزاری شایسته این مراسم مشارکت فعال داشته باشند.

امام جمعه دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور اظهار کرد: در شرایط کنونی، آنچه برای نظام اسلامی اهمیت دارد، انجام وظیفه همراه با بصیرت است و باید با آگاهی و مسئولیت‌پذیری عمل کنیم.

وی افزود: دشمن به‌دنبال ایجاد ناامیدی و اغتشاش در جامعه است، از این‌رو لازم است واقعیت‌ها به‌صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود و با حضور میدانی، امیدآفرینی و اقدامات مؤثر، از بروز آسیب‌ها و تنش‌ها پیشگیری کنیم.