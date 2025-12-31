امام جمعه دشتی: طرح امین یک مأموریت راهبردی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهد دوست ظهر چهارشنبه در نشست توجیهی مبلغین و مبلغات اعتکاف در دشتی، با یادآوری اهمیت فرصت سهروزه اعتکاف در تبیین معارف اهلبیت (ع) اظهار کرد: حضور روحانیون در مدارس را یک مأموریت عمیق و اثرگذار فرهنگی است.
امام جمعه دشتی تصریح کرد: طرح امین یک مأموریت راهبردی فرهنگی است.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتی اعلام کرد: همه طلاب شاغل در آموزش و پرورش موظف هستند در طول سه روز اعتکاف، همکاری و فعالیتهای فرهنگی تبلیغی خود را زیر نظر ستاد اعتکاف شهرستان انجام دهند.
حجتالاسلام مرتضی زارع معاونت تبلیغ حوزههای علمیه استان بوشهر، شرح وظایف طلاب طرح امین را بیان کرد و خواستار همکاری گسترده آنان در برنامههای فرهنگی و تبلیغی اعتکاف ۱۴۰۴ شهرستان دشتی شد.
حجتالاسلام سید علی طاهرینیا نیز با اشاره به شعار اعتکاف «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت»، به تشریح وظایف مبلغین و مبلغات پرداخت.
در این نشست شرح وظایف مبلغین و مبلغات شهرستان دشتی در این آئین معنوی تبیین و بر اهمیت نقش روحانیون در مدارس و مأموریت فرهنگی طرح امین شد.
