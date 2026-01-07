اولین تصویر شهید «محمود حقیقت» که در ایرانشهر به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهید پلیس محمود حقیقت بامداد چهارشنبه در پی حمله و تیراندازی ناجوان مردانه افراد مسلح در شهر ایرانشهر به مقام رفیع شهادت رسید.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.