اولین تصویر شهید «محمود حقیقت» که در ایرانشهر به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهید پلیس محمود حقیقت بامداد چهارشنبه در پی حمله و تیراندازی ناجوان مردانه افراد مسلح در شهر ایرانشهر به مقام رفیع شهادت رسید.
مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
ایرانشهر - اولین تصویر از شهید «محمود حقیقت» که روز گذشته در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، شهید پلیس محمود حقیقت بامداد چهارشنبه در پی حمله و تیراندازی ناجوان مردانه افراد مسلح در شهر ایرانشهر به مقام رفیع شهادت رسید.
مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما