۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

اولین تصویر شهید «محمود حقیقت» که در ایرانشهر به شهادت رسید

ایرانشهر - اولین تصویر از شهید «محمود حقیقت» که روز گذشته در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید پلیس محمود حقیقت بامداد چهارشنبه در پی حمله و تیراندازی ناجوان مردانه افراد مسلح در شهر ایرانشهر به مقام رفیع شهادت رسید.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

کد خبر 6716466

    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد. ما تا ابد پای خاک و میهنمان هستیم

