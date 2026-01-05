  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵

انعکاس معنویت در اعتکاف ۱۴۰۴ شهر ایرانشهر

انعکاس معنویت در اعتکاف ۱۴۰۴ شهر ایرانشهر

ایرانشهر - زنان و مردان شهر ایرانشهر با حضور در مساجد اصلی این شهر، در مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ شرکت کردند.

دریافت 33 MB
کد خبر 6714927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها