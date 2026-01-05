https://mehrnews.com/x3b5Km ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵ کد خبر 6714927 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۵ انعکاس معنویت در اعتکاف ۱۴۰۴ شهر ایرانشهر ایرانشهر - زنان و مردان شهر ایرانشهر با حضور در مساجد اصلی این شهر، در مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ شرکت کردند. دریافت 33 MB کد خبر 6714927 کپی شد مطالب مرتبط ایرانشهری ها مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی را برگزار کردند اعتکاف سیستان وبلوچستان؛ از حضور پرشور دانشآموزان تا شرکت ۱۰۰۰ زندانی اعتکاف نوجوانان کاشانی در مسجد امام علی(ع) کاشان نشاط و معنویت بانوان ایرانشهری در اعتکاف ۱۴۰۴ برچسبها ایرانشهر اعتکاف دانش آموزی اعتکاف 1404
نظر شما