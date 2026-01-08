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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۲

برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری «شهید حقیقت» در زاهدان

برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری «شهید حقیقت» در زاهدان

زاهدان - مراسم تشییع و خاکسپاری شهید محمود حقیقت که روز گذشته توسط عوامل گروهک تروریستی جیش الظلم به شهادت رسیده بود، با حضور اقشار مختلف مردم زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم با شکوه تشییع و خاکسپاری شهید محمود حقیقت صبح پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور شهر زاهدان، از میدان امام حسین (ع) تا گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری «شهید حقیقت» در زاهدان

مردم شهر زاهدان بعد از اقامه نماز بر پیکر این شهید، شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر تروریست سر دادند.

برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری «شهید حقیقت» در زاهدان

شهید محمود حقیقت روز گذشته در پی عوامل گروهک تروریستی جیش الظلم و به طور ناجوان مردانه به شهادت رسید. از این شهید والامقام یک کودک ۷ ساله و یک کودک ۳ ساله به یادگار مانده است.

برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری «شهید حقیقت» در زاهدان

شهید محمود حقیقت دقایقی قبل در گلزار شهدای شهر زاهدان به خاک سپرده شد و در خانه ابدی خود آرام گرفت.

کد مطلب 6717391

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 1
      پاسخ
      خدواند رحمتش کند و به خانواده اش صبر عطا بفرماید، همکاران و‌مردم خوب زاهدان، اجازه ندهند خون این عزیز پایمال شود. انتقام خونش به عهده نیروهای دلاور فراجاست.

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