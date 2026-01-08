برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری «شهید حقیقت» در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم با شکوه تشییع و خاکسپاری شهید محمود حقیقت صبح پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور شهر زاهدان، از میدان امام حسین (ع) تا گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

مردم شهر زاهدان بعد از اقامه نماز بر پیکر این شهید، شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر تروریست سر دادند.

شهید محمود حقیقت روز گذشته در پی عوامل گروهک تروریستی جیش الظلم و به طور ناجوان مردانه به شهادت رسید. از این شهید والامقام یک کودک ۷ ساله و یک کودک ۳ ساله به یادگار مانده است.

شهید محمود حقیقت دقایقی قبل در گلزار شهدای شهر زاهدان به خاک سپرده شد و در خانه ابدی خود آرام گرفت.