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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۱

سناتور آمریکایی: کوبا، نیکاراگوئه و کلمبیا را هم سامان می‌دهیم!

سناتور آمریکایی: کوبا، نیکاراگوئه و کلمبیا را هم سامان می‌دهیم!

یک سناتور آمریکایی، تغییر نظام‌های سیاسی کوبا، نیکاراگوئه و کلمبیا را دستور کار بعدی واشنگتن برای آمریکای لاتین اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریک اسکات سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد: کوبا را اصلاح خواهیم کرد، نیکاراگوئه نیز سامان خواهد یافت و سال آینده رئیس‌جمهور جدیدی در کلمبیا روی کار می‌آید.

وی، بازداشت «نیکلاس مادورو» در ونزوئلا را شروع تغییراتی گسترده‌تر نه‌تنها در این کشور بلکه در سراسر منطقه آمریکای لاتین ارزیابی کرد.

این سناتور آمریکایی گفت: تحولات اخیر در ونزوئلا، آمریکای لاتین را تغییر خواهد داد.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آمریکای لاتین را حیاط خلوت این کشور اعلام کرده و قصد دارد تمامی نظام‌های سیاسی حاکم بر این منطقه را از طریق اعمال فشار و تهدید نظامی، با خود همراه کند.

کد مطلب 6717322

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 12
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      امیدوارم این بلند پروازی قلدرمابانه امریکا را در جنگی خوارکننده بیفکند که از داخل بپاشد و به جای فتح امریکای لاتین مجبور شود ایالتهای مکزیک را پس بدهد و تجزیه شود
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
      1 8
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      یانکی یعنی همین...چیزی که به زور از مردم گرفته شود...از نظر اینها تمام نفت و منابع دنیا باید در اختیار امریکا باشند و اگر کسی باشد که این کار را نکند به زور ازش خواهند گرفت..

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