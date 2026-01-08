به گزارش خبرگزاری مهر، ریک اسکات سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد: کوبا را اصلاح خواهیم کرد، نیکاراگوئه نیز سامان خواهد یافت و سال آینده رئیس‌جمهور جدیدی در کلمبیا روی کار می‌آید.

وی، بازداشت «نیکلاس مادورو» در ونزوئلا را شروع تغییراتی گسترده‌تر نه‌تنها در این کشور بلکه در سراسر منطقه آمریکای لاتین ارزیابی کرد.

این سناتور آمریکایی گفت: تحولات اخیر در ونزوئلا، آمریکای لاتین را تغییر خواهد داد.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آمریکای لاتین را حیاط خلوت این کشور اعلام کرده و قصد دارد تمامی نظام‌های سیاسی حاکم بر این منطقه را از طریق اعمال فشار و تهدید نظامی، با خود همراه کند.