کلمبیا: آمریکا خط قرمزها در ونزوئلا را زیر پا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «رُزا یولاندا ویلاویسنسیو» وزیر امور خارجه کلمبیا به این شبکه خبری گفت: کلمبیا آمادگی دارد برای کمک به آغاز گفت‌وگو در ونزوئلا و دستیابی به توافق‌هایی که ثبات این کشور را تضمین کند، تلاش و میانجی‌گری کند.

وی تأکید کرد: مخالفت قاطع خود را با تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه کشورمان مبنی بر مداخله و تعرض به حاکمیت ملی کلمبیا اعلام می‌کنیم.

ویلاویسنسیو افزود: با نگرانی شدید تحولات ونزوئلا را دنبال می‌کنیم که به‌صورت یک‌جانبه خط قرمز در آن زیر پا گذاشته شده است.

وزیر امور خارجه کلمبیا تصریح کرد: مواضع کشورهای منطقه [کارائیب] درباره آنچه در ونزوئلا رخ داده یکسان نیست، اما هیچ‌یک خواهان درگیری مسلحانه نیستند.