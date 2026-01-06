  1. بین الملل
کلمبیا: آمریکا خط قرمزها در ونزوئلا را زیر پا گذاشت

کلمبیا: آمریکا خط قرمزها در ونزوئلا را زیر پا گذاشت

کلمبیا آمادگی خود را برای میانجی‌گری به منظور گفت‌وگو در راستای حل مشکلات ونزوئلا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «رُزا یولاندا ویلاویسنسیو» وزیر امور خارجه کلمبیا به این شبکه خبری گفت: کلمبیا آمادگی دارد برای کمک به آغاز گفت‌وگو در ونزوئلا و دستیابی به توافق‌هایی که ثبات این کشور را تضمین کند، تلاش و میانجی‌گری کند.

وی تأکید کرد: مخالفت قاطع خود را با تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه کشورمان مبنی بر مداخله و تعرض به حاکمیت ملی کلمبیا اعلام می‌کنیم.

ویلاویسنسیو افزود: با نگرانی شدید تحولات ونزوئلا را دنبال می‌کنیم که به‌صورت یک‌جانبه خط قرمز در آن زیر پا گذاشته شده است.

وزیر امور خارجه کلمبیا تصریح کرد: مواضع کشورهای منطقه [کارائیب] درباره آنچه در ونزوئلا رخ داده یکسان نیست، اما هیچ‌یک خواهان درگیری مسلحانه نیستند.

