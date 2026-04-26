مرادی: یک میلیون و ۳۴۶ هزار تن کالا از مرز آستارا صادر شده است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد ۱۲ ماهه بخش حمل‌ونقل بین‌المللی استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۵۶ هزار و ۲۱۸ تن کالا از طریق ناوگان جاده‌ای و به‌طور کامل از مرز آستارا وارد کشور شده است.

وی با اشاره به عملکرد صادراتی استان افزود: در این مدت یک میلیون و ۳۴۵ هزار و ۸۹۸ تن کالا از مرز آستارا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در ادامه به عملکرد بخش ترانزیت اشاره کرد و گفت: در مجموع یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۸۵۹ تن کالا از طریق مرزهای آستارا و بندر انزلی ترانزیت شده است.

مرادی تصریح کرد: میزان ترانزیت ورودی به استان در این مدت یک میلیون و ۱۳ هزار و ۲۱۲ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین ۳۰۶ هزار و ۶۴۷ تن کالا از طریق مرزهای آستارا و انزلی به خارج از کشور ترانزیت شده که عمده این کالاها شامل سیب‌زمینی و چای بوده است.