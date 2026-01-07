بررسی پرونده ۱۶ عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت به دلیل رکود علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، کارگروه رکود علمی اعضای هیئت علمی با حضور غلامرضا زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت، کلباسی معاون آموزشی و مدیران کل مربوطه روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه برگزار شد.

در این جلسه لیست ۱۶ نفر از اعضای هیئت علمی دارای رکود علمی در سال ۱۴۰۴، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از تشکیل کمیسیون سه نفره به وضعیت این افراد به تفکیک گروه آموزشی ایشان رسیدگی شده و گزارش کامل آن به رئیس دانشگاه جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه گردد.

گفتنی است طبق ماده ۱۰۹ آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، رکود علمی به وضعیتی اطلاق می‌شود که عضو طی سه سال شرایط لازم برای کسب یک پایه استحقاقی را نداشته باشد.