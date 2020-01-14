حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برخورد دانشگاه با اعضای هیأت علمی که دچار رکود علمی می‌شوند، توضیح داد و اظهار کرد: اگر رئیس دانشگاه به هر نحو از رکود علمی و عدم کفایت و صلاحیت عضو هیأت علمی برای اجرای وظایف محوله مطلع شود، کمیسیونی با سه نفر از اعضای هیأت علمی صاحب صلاحیت که ترجیحاً دارای مرتبه استادی باشند، تشکیل خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: در صورتی که نتیجه این جلسه حاکی از رکود علمی عضو و یا عدم کفایت یا صلاحیت برای انجام وظایف باشد، رئیس دانشگاه مراتب را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت ممیزه دانشگاه اعلام خواهد کرد.

حسینی با اشاره به اینکه اگر هیأت ممیزه رکود علمی را تأیید کرد، به سه روش با فرد برخورد می‌شود، خاطرنشان کرد: بر اساس آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، روش نخست این است که اگر عضو هیأت علمی، واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می‌شود. روش دوم نیز به این صورت است که اگر حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشد، با حداقل ۲۰ روز حقوق و مزایا یا هماهنگی صندوق بازنشستگی ذی‌ربط، بازنشسته می‌شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران بیان کرد: در صورتی که فرد شرایط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات قابل قبول او با پرداخت تا ۳۰ روز حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول، به تشخیص هیأت رئیسه به علاوه وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بازخرید می‌شود.

وی ادامه داد: معاونت آموزشی دانشگاه موظف است سالانه فهرست اعضایی را که در طول سه سال متوالی موفق به کسب یک پایه ترفیع نشده‌اند، برای بررسی رکود علمی و تصمیم‌گیری به رئیس دانشگاه اعلام کند.

حسینی با اشاره به اینکه اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های برتر، حداقل انتظارات علمی را برآورده می‌کنند، گفت: در دانشگاه تهران تعداد این افراد که نتوانند در سه سال متوالی موفق به کسب یک پایه ترفیع شوند، اندک است.