به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی مشهد (۳ تا ۶ دیماه۱۴۰۴)، شرکت صنایع گلدیران(سهامی عام) با تمرکز بر برند جیپلاس، تلاش کرد تصویری عملیاتی از توان تولید، تنوع محصول و خدمات پس از فروش خود ارائه دهد. این حضور، بیش از آنکه جنبه نمایشی داشته باشد، فرصتی برای گفتوگو و دریافت بازخورد مستقیم بازار بود.
در غرفه جی پلاس، محصولات متنوعی از گروه لوازم خانگی بزرگ و صوتیتصویری به نمایش درآمد؛ محصولاتی که هر یک با هدف پاسخ به نیازهای مشخص مصرفکننده طراحی شدهاند. تلویزیونهای هوشمند با امکانات بهروز، یخچالفریزرهای متناسب با الگوی مصرف خانوار ایرانی و ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی با تمرکز بر بهرهوری انرژی، محور اصلی این معرفی بودند.
آنچه در برجسته بود، تأکید بر خدمات پس از فروش بهعنوان بخشی از تجربه مالکیت محصول بود. گلدیران با تکیه بر شبکه گسترده خدمات و سابقه دریافت تندیسهای متوالی رعایت حقوق مصرفکننده، تلاش کرد نشان دهد کیفیت محصول بدون پشتیبانی مؤثر، معنای کاملی ندارد.
در کنار این موارد، توسعه فروشگاههای اختصاصی گلدیرانپلاس نیز بهعنوان یکی از مسیرهای ارتباط مستقیم با مشتریان معرفی شد؛ فروشگاههایی که با ارائه مشاوره تخصصی و طرحهای متنوع فروش، سعی دارند فرآیند خرید را شفافتر و قابلاعتمادتر کنند.
میترا مهاجری مدیر بازاریابی این شرکت در حاشیه این نمایشگاه از حضور پررنگ بازدید کنندگان در غرفه جی پلاس ابراز رضایت کرد و گلدیران را به عنوان شریک تجاری ۳۰ ساله ال جی، مجموعه ای موفق در کسب رضایت مصرف کنندگان معرفی کرد.
او افزود: نمایشگاه مشهد برای گلدیران، بستری برای تعمیق ارتباط با بازار و بازخوانی انتظارات مصرفکننده بود؛ رویکردی که میتواند در تصمیمگیریهای آتی گلدیران نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
