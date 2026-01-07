  1. جامعه
هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش رتبه برتر کسب کرد

در همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور از هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش به خاطر تلاش‌های موثر دربرگزاری دوره‌های آموزشی و اهتمام به امر آموزش گزینشگران، به عنوان هیئت برتر تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور همزمان با چهل و سومین سالگرد صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) با حضور رئیس جمهور و دیگر مقامات کشوری برگزار شد.

گفتنی است؛ در این همایش در بخش معرفی بهترین‌های گزینش کشور، هیئت عالی گزینش، هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش را به خاطر تلاش‌های مؤثر در برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین اهتمام به امر آموزش و پژوهش گزینشگران به عنوان هیئت برتر معرفی و تقدیر کرد.

همچنین در بخش معرفی گزینشگران پژوهشگر برتر، حسین رنجبر؛ مدیر هسته، مسلم صالحی زاده؛ کارشناس مصاحبه آموزش پرورش استان فارس، محمد جوربنیان؛ از اعضای هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش به عنوان صاحبان آثار برتر و زهرا فاضلی به عنوان بازرس برتر گزینش معرفی و لوح تقدیر دریافت کردند.

