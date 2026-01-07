زارعی:نظارت روزانه بر بازار گناباد تشدید شد؛قیمت مرغ ۱۶۵ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زارعی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گناباد اظهار کرد: تأمین کالاهای اساسی با قیمت متعادل و کیفیت مناسب، حق مردم و از اولویت‌های اصلی مسئولان است.

فرماندار گناباد افزود: بر اساس آنالیز قیمت و با توجه به شرایط استان، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار شهرستان گناباد ۱۶۵ هزار تومان تعیین شد. این نرخ باید به صورت یکسان در سطح شهرستان اجرا شده و نظارت‌ها در این دوره تشدید شود.

وی با اشاره به گزارش‌های میدانی ادامه داد: عرضه مرغ باید فقط به صورت بهداشتی و با قطعه‌بندی کشتارگاه انجام شود و هرگونه قطعه‌بندی در مغازه‌ها به طور کامل ممنوع است. متخلفان در این زمینه به سرعت شناسایی و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

زارعی همچنین به کشتارگاه صنعتی شهرستان اشاره کرد و خواستار ارتقای کیفیت مدیریت و رعایت دقیق موازین بهداشتی در این واحد شد و تاکید کرد: نظارت مستقیم بر کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه باید به صورت مستمر انجام گیرد تا از سلامت گوشت توزیعی اطمینان حاصل شود.

فرماندار گناباد با هشدار نسبت به عرضه گوشت از منابع غیرمجاز گفت: قصابی‌هایی که خارج از چرخه کشتارگاه اقدام به تهیه گوشت کنند، به شدت مورد پیگرد قرار خواهند گرفت، چرا که سلامت مردم خط قرمز ماست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین روغن اشاره و از دستگاه‌های متولی خواست: با عزمی جدی و نظارت حداکثری، از احتکار جلوگیری و کمبود احتمالی این کالای اساسی را برطرف کنند.

زارعی تاکید کرد: جوجه‌ریزی به موقع و آنالیز شفاف قیمت مرغ و تخم‌مرغ بر اساس نهاده‌های آزاد ضروری است و تمامی دستگاه‌های عضو ستاد باید با همکاری و گزارش‌دهی روزانه، در راستای ثبات و تنظیم بازار گام بردارند.