اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۶ هزار فروشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان با اشاره به طرح دولت برای بهبود معیشت مردم و حمایت مستقیم از مصرفکننده نهایی و تخصیص ارز به سفره مردم بهجای واسطهها، اظهار داست: در این طرح تمام یارانهبگیران و همه کارمندان و بازنشستگان بهرهمند میشوند و سرانه اختصاصیافته به هر عضو خانوار مبلغ یک میلیون تومان در ماه است.
وی با بیان اینکه اعتبار چهار ماه بهصورت یکجا (هر نفر چهار میلیون تومان) بهحساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و خانوارها میتوانند هر ماه، پس از اعلام رسمی، از اعتبار خود استفاده کند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، ادامه داد؛ در این طرح امکان خرید ۱۱ قلم اساسی در گروه غذایی لبنیات، پروتئین و خواربار فراهم شده که شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر است.
توصیفیان به برنامه زمانبندی خرید کالا بر حسب دهکبندی اشاره کرد و گفت: دهکهای یک تا سه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهکهای اول تا سوم از امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ میتوانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: دهکهای ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دیماه، دهکهای ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی میتوانند به فروشگاهها سطح استان لرستان مراجعه کنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، تأکید کرد: درصورتیکه اعتبار هر ماه به طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماههای بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.
توصیفان به پنج روش اطلاعرسانی و پشتیبانی برای استعلام مانده اعتبار و دهکبندی خانوار اشاره کرد و گفت: ارسال پیامک تخصیص اعتبار به سرپرست خانوارها و همچنین اپلیکیشن «شمیم»، پیامرسان بله بازوی هوشمند ۶۳۶۹@ @kalabarg- و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و صندوقهای فروشگاهی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات طرح کالابرگ الکترونیکی آماده است و از هموطنان درخواست میشود همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V. Refah اعتماد کنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه در راستای اجرای منظم و نظارت دقیق بر توزیع کالابرگهای جدید، کمیتهای استانی باهدف تقسیم کار و پایش فرایند عرضه در فروشگاههای سطح استان تشکیل شده است، بیان داشت: وظیفه اصلی این کمیته، تقسیم کار دقیق بین نهادهای ذیربط و نظارت مستمر بر فرایند توزیع کالابرگ در کلیه فروشگاههای طرف قرارداد در سطح شهرها و روستاهای استان اعلام شده است. این اقدام در جهت جلوگیری از نابسامانی، اطمینان از توزیع عادلانه و ارائه خدمات مطلوب به ذینفعان طرح انجامگرفته است.
روانشاد، تأکید کرد: سایر هموطنان عزیزی که جز این گروهها نیستند از روز شنبه ۲۰ دیماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat. sfara. ir به مدت ۱۵ روز میتوانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت کنند و از مراجعه حضوری به ادارات بپرهیزند چرا که مطمئناً موقع درخواست اعتبار چهار نوبت کالابرگ بهصورت کامل به آنها تخصیص مییابد.
