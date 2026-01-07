برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی درباره سومالی لند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، سازمان همکاری اسلامی روز شنبه دهم ژانویه نشستی اضطراری در سطح وزرای خارجه در مقر دبیرخانه این سازمان در جده در غرب عربستان با هدف بررسی تحولات شتابزده و خطرناک سومالی برگزار می‌کند.

این نشست به دنبال تحولات اخیر در به رسمیت شناختن سومالی لند از سوی رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد که به مثابه اقدامی علیه حاکمیت سومالی است.

هدف از این نشست اتخاذ موضع اسلامی یکپارچه در قبال تحولات اخیر در سومالی در سایه تشدید نگرانی‌های سیاسی از بازتاب آن بر امنیت و ثبات منطقه است.

براساس اعلام دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی، این نشست بر تاکید بر حمایت ثابت از حاکمیت سومالی و امنیت منطقه و تاکید بر تمامیت ارضی این کشور به عنوان اصلی غیرقابل تفکیک با استناد به منشورهای بین‌المللی و تصمیمات سازمان همکاری اسلامی متمرکز است.

به رسمیت شناختن سومالی لند توسط رژیم صهیونیستی با انتقاد و خشم گسترده جامعه بین‌المللی مواجه شد.

روز گذشته گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به عنوان نخستین مقام صهیونیست به سومالی لند رفت و با رئیس آن دیدار کرد.

سومالی لند از زمان جدایی طلبی در سال ۱۹۹۱ از سوی هیچ طرفی به رسمیت شناخته نشده بود و به عنوان منطقه خودمختار از نظر سیاسی، امنیتی و اداری عمل می‌کند و دولت مرکزی هم نتوانسته حاکمیت خود را بر این منطقه اعمال کند.