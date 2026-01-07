  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

برکناری فرماندهان نظامی از سوی استاندار حضرموت یمن

استاندار حضرموت یمن تعدادی از فرماندهان منطقه دوم نظامی و نیروهای امنیتی و پلیس ساحلی این استان را برکنار و آنها را به دادگاه نظامی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سالم الخنبشی استاندار حضرموت یمن تعدادی از فرماندهان منطقه دوم نظامی و نیروهای امنیتی و پلیس ساحلی این استان را برکنار و آنها را به دادگاه نظامی معرفی کرد.

استاندار حضرموت، سرلشکر ستاد طالب سعید بارجاش، فرمانده منطقه دوم نظامی را برکنار و او را به دادگاه نظامی معرفی کرد.

همچنین سرتیپ فیصل احمد بادبیس، رئیس ستاد فرماندهی و کنترل در منطقه دوم نظامی برکنار و به دادگاه نظامی معرفی شد.

سرتیپ مطیع سعید المنهالی مدیرکل امنیت و پلیس ساحلی حضرمت نیز برکنار و به دادگاه نظامی معرفی شد.

طبق حکم الخنبشی، سرلشکر محمد عمر الیمینی به عنوان فرمانده منطقه دوم نظامی، سرتیپ عبدالعزیز عوض الجابری به عنوان رئیس مدیرکل امنیت و پلیس ساحلی حضرموت و سرتیپ ستاد سالم احمد باسلوم به عنوان رئیس ستاد فرماندهی و کنترل در منطقه دوم نظامی منصوب شدند.

این تغییر و تحولات به دنبال تشدید اختلاف بین دولت مورد حمایت عربستان مستقر در عدن و شورای انتقالی جنوب یمن و مداخله نظامی عربستان در یمن صورت گرفت.

