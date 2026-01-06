  1. بین الملل
سفر وزیر خارجه صهیونیست‌ها به سومالی‌لند

یک منبع دیپلماتیک در سومالی‌لند اعلام کرد که وزیر امور خارجه اشغالگران صهیونیست در اولین سفر خود از زمان به رسمیت شناختن این منطقه جدایی طلب، وارد هارگیسا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی i۲۴NEWS، یک منبع دیپلماتیک سومالی‌لند امروز سه شنبه اعلام کرد که گیدئون ساعر وزیر امور خارجه اشغالگران صهیونیست صبح امروز در اولین سفر رسمی خود از زمان به رسمیت شناختن حاکمیت سومالی‌لند از سوی این رژیم کودک کش، وارد هارگیسا مرکز این منطقه جدایی طلب شد.

بر اساس اعلام این رسانه، در طول این سفر انتظار می‌رود ساعر با عبدالرحمن محمد عبداللهی رئیس سومالی‌لند دیدار کند.

این منبع افزود که قرار است این ۲ نفر اواخر امروز در کاخ رئیس سومالی‌لند یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کنند.

منبع دیپلماتیک مذکور اضافه کرد که این سفر با هدف پیشبرد همکاری‌های سیاسی و راهبردی بین اشغالگران صهیونیست و منطقه جدایی طلب سومالی‌لند انجام می‌شود.

