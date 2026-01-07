محموله کالای قاچاق در دشتستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان به ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سمند مشکوک شده و به منظور بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف و بررسی خودرو مذکور ۵۵۲ ثوب لباس زمستانه (کاپشن) که فاقد مدارک مثبته گمرکی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان بیان کرد: کارشناسان مربوطه ارزش محموله مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند و در این رابطه خودرو توقیف، یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.