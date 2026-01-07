  1. استانها
محموله کالای قاچاق در دشتستان کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی دشتستان از توقیف یک دستگاه خودروی سمند حامل کالای قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان به ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سمند مشکوک شده و به منظور بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف و بررسی خودرو مذکور ۵۵۲ ثوب لباس زمستانه (کاپشن) که فاقد مدارک مثبته گمرکی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان بیان کرد: کارشناسان مربوطه ارزش محموله مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند و در این رابطه خودرو توقیف، یک نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

