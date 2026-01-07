  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

آغاز حملات سنگین نیروهای جولانی به قسد و مقاومت شدید کردهای سوری+فیلم

آغاز حملات سنگین نیروهای جولانی به قسد و مقاومت شدید کردهای سوری+فیلم

نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) با اشاره به آغاز حملات سنگین نیروهای جولانی با توپخانه و سلاح سنگین به مناطق شیخ مقصود و الاشرفیه حلب در شمال سوریه، از مقاومت شدید نیروهایش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از درگیری‌های سنگین میان نیروهای قسد و نیروهای جولانی در حلب خبر می‌دهند.

خبرنگار الجزیره از حملات توپخانه‌ای به خیابان الزهور در حلب خبر داد.

همزمان قسد اعلام کرد که نیروهای دمشق با سلاح سنگین محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه در حلب را زیر آتش گرفته‌اند.

قسد با اشاره به آغاز حملات سنگین نیروهای جولانی به دو منطقه حلب با سلاح‌های سنگین بیان کرد: نیروهای ما در حال مقاومت شدیدی برای دفع حمله و حمایت از محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه حلب هستند.

ساعتی قبل نیروهای جولانی از غیرنظامیان مناطق شیخ مقصود و الاشرفیه در شهر حلب خواست تا از مواضع قسد فاصله بگیرند.

ارتش سوریه اعلام کرده بود که گذرگاه العوارض و گذرگاه شارع الزهور که اهالی منطقه با آن‌ها آشنا هستند، دو گذرگاه انسانی امن به شمار می‌آیند و تا ساعت ۱۵ امروز فعال خواهند بود.

ارتش سوریه همچنین اشاره کرد که مناطق شیخ مقصود و الاشرفیه شهر حلب مناطق نظامی بسته هستند و شهروندان باید از مواضع قسد دور شوند.

این ارتش خبر داد که منع آمد و شد کامل در شیخ مقصود و الاشرفیه از ساعت ۱۵ امروز اعمال می‌شود.

کد خبر 6716939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      3 0
      پاسخ
      باید به کردها کمک کرد جولانی برای ما خطرناکه چون نیروی زمینی آمریکا بحساب میاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه