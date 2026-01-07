به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پس از درگیری‌های شدید بین تروریست‌های وابسته به رژیم جولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به قسد که شب گذشته به اوج خود رسید و منجر به کشته شدن ۵ نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر شد، تنش شهر حلب واقع در شمال سوریه را فرا گرفته است.

در این درگیری‌ها سازمان هواپیمایی سوریه تعلیق پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین‌المللی حلب را به مدت ۲۴ ساعت اعلام کرد و استاندار حلب نیز تعطیلی فعالیت‌های اداری و آموزشی شامل مدارس و دانشگاه‌ها و لغو تمامی فعالیت‌های گروهی و اجتماعی را رسانه‌ای کرد.

خبرگزاری سوری سانا پیش از این گزارش داده بود که تعداد کشته‌شدگان بمباران روز سه‌شنبه در ساختمان‌های مسکونی در محله المیدان شهر حلب به ۵ نفر از جمله دو زن افزایش یافته است. تلویزیون سوریه ساعتی پیش از برقراری آتش بس دوم بین نیروهای کرد و رژیم جولانی در پی درگیری‌های دیشب خبر داد.

شب گذشته اطراف میدان شیحان در حلب سوریه شاهد تیراندازی و درگیری پس از هدف قرار گرفتن منطقه توسط یک پهپاد متعلق به نیروهای دموکراتیک سوریه بود. در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه گروه‌های وابسته به جولانی را به هدف قرار دادن محله شیخ مقصود و مرکز ناحیه دیر حافر که تحت کنترل آنهاست، متهم کردند و آنها را مسئول تشدید تنش در منطقه دانستند.

نیروهای وابسته به رژیم جولانی مدعی هستند که قسد همچنان در اجرای بندهای توافقی که توسط ابو محمد جولانی رئیس رژیم جولانی و فرهاد عبدی شاهین معروف به «مظلوم عبدی» رهبر این سازمان امضا شده بود، تعلل می‌کند و به همین علت طی روزهای اخیر حملاتی را علیه نیروهای کرد در مناطق شمالی سوریه ترتیب داده‌اند.

این توافق شامل ادغام نهادهای مدنی و نظامی در شمال شرق سوریه در اداره دولتی، بازگشایی گذرگاه‌ها، فرودگاه و میادین نفت و گاز، و تأکید بر یکپارچگی سرزمینی کشور است.