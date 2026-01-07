به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این رزمایش، با اشاره به اهمیت راهبردی این بندر اظهار کرد: بندر بوشهر به‌واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی نقش مؤثر در حمل‌ونقل دریایی و قرار گرفتن در جمع بنادر هدف گردشگری کشور، از ظرفیت‌های مهم ملی در حوزه دریا برخوردار است.

محمد مظفری با تأکید بر سیاست‌های دولت در چارچوب منویات مقام معظم رهبری در زمینه توسعه اقتصاد دریامحور افزود: بر اساس ابلاغیه‌ها و سیاست‌های کلان توسعه‌ای دولت چهاردهم و تقویت زیرساخت‌های دریایی در سواحل خلیج فارس به‌عنوان یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی اشتغال‌زایی و رونق گردشگری در دستور کار قرار دارد.

فرماندار بوشهر با اشاره به تردد مستمر شناورهای مسافربری در مسیرهای بوشهر، خارگ و گناوه تصریح کرد: با توجه به حجم بالای جابه‌جایی مسافران دریایی و فعالیت یکی از بزرگ‌ترین خطوط مسافربری دریایی استان در این مسیرها توجه به الزامات ایمنی پیش‌بینی شرایط اضطراری و آمادگی برای مدیریت بحران از ضرورت‌های انکارناپذیر است.

وی در ادامه با بیان اینکه بندر بوشهر در سال‌های گذشته با مدیریت مناسب شرایط پایدار و ایمنی مطلوبی را در ترددهای دریایی تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: هرچند تاکنون بحران خاصی در این حوزه رخ نداده اما برگزاری رزمایش‌ها و مانورهای تخصصی جست‌وجو و نجات نقش مهمی در حفظ آمادگی افزایش هماهنگی دستگاه‌ها و ارتقای توان پاسخ‌گویی در شرایط احتمالی ایفا می‌کند.

همچنین فرماندار بوشهر در پایان تأکید کرد: استمرار این‌گونه رزمایش‌ها تضمین‌کننده ایمنی سفرهای دریایی ارتقای سطح خدمات‌رسانی و تقویت اعتماد عمومی در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری دریایی خواهد بود.