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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

46 پایگاه اورژانس جاده ای در استان بوشهر راه اندازی می شود

46 پایگاه اورژانس جاده ای در استان بوشهر راه اندازی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر گفت: 46 پایگاه اورژانس وامداد ونجات جاده ای و15 اکیپ راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر در ایام نوروز آماده ارائه خدمات به مردم ومسافرین نوروزی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حمید رضا علم صبح سه شنبه در نشست ارتقای سطح ایمنی مسافرتهای نوروزی بوشهر افزود: طرح نوروزی امسال از 25 اسفند سال جاری لغایت 15فروردین سال آینده ادامه داد.

وی اظهار داشت: در این ایام 30 پایگاه اورژانس، 16پایگاه ثابت وسیار هلال احمر و15اکیپ راهداری در کنار نیروهای پلیس راه در امتداد جاده ها و محورهای مواصلاتی استان به خصوص نقاط حادثه خیز مستقر می شوند تا خدمات لازم امدادی، اورژانسی و حمل ونقلی را به مسافرین نوروزی عرضه کنند.

مدیر کل حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر افزود:علاوه بر این در کنار هر پایگاه و ایستگاه پلیس راه دو دستگاه خودرو امداد رسانی دیگر نیز برای کمک رسانی به خودروهای حادثه دیده و نیازمند کمک مستقر می شود.

علم اضافه کرد: با مسئولان شهرداری شهرهای حاشیه راهها هماهنگی شده تا در صورت بروز آتش سوزی جاده ای، بتوان از خدمات آتش نشانی این شهرها استفاده کرد.

وی گفت: به منظور آمادگی بیشتر دستگاههای مسئول ایمنی عبور ومرور جاده ای رزمایش ارتقای سطح ایمنی سفرهای نوروزی با حضور دستگاههای پلیس راه، هلال احمر، اورژانس، راه وترابری، استانداری، صدا وسیما و حمل ونقل وپایانه ها قبل از تعطیلات نوروزی در بوشهر برگزار می شود.

مدیر کل حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر اظهار امیدواری کرد با همکاری مردم و دستگاههای نظارتی و اورژانسی سفرهای کم خطری را در پیش رو داشته باشیم.

کد مطلب 1269743

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