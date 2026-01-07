نامه شهریاری به پزشکیان؛ به فکر دارو و تجهیزات باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، نوشت: پیرو جلسات متعدد این کمیسیون با حضور سازمان‌ها و نهادهای مختلف جهت بررسی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد که تأمین این اقلام در حالت بحرانی است و از آنجایی که به رغم هشدارهای مختلف این کمیسیون متأسفانه سازمان‌های مرتبط با این بحران وظایف خود را به درستی به انجام نمی‌رسانند به طور خلاصه مشکلات جهت دستورات لازم خدمتتان اعلام می‌گردد:

۱. طبق بند خ تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور ارز ترجیحی اختصاص یافته به اقلام دارویی و مواد اولیه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و شیر خشک مبلغ سه و نیم میلیارد دلار تعیین و ابلاغ گردیده است.

الف) متأسفانه کار گروه تخصیص ارز دولت این مقدار ارز را به ۲.۹۰۰ کاهش داده که با توجه به خریدهای اعتباری و ترخیص با حداقل اسناد سازمان غذا و دارو که با توجه به کمبودهای سال و تأیید سازمان وارد کشور گردیده و تحت نظارت این سازمان قیمت گذاری و جهت استفاده بیماران توزیع و در اختیار مراکز درمانی قرار گرفته است. این میزان ارز منجر به کمبودهای بیشتر خواهد گردید.

۲. شرکت نیکو به رغم طی کامل فرآیندهای قانونی صدور تخصیص بانک مرکزی و خرید ریال ارز توسط شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی متأسفانه در عمل از انتقال ارز به فروشندگان و تأمین کنندگان خارجی خودداری کرده و هم اکنون بیش از ۵۴۰ میلیون دلار ارز خریداری شده (۳۰ درصد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی) را با تأخیرهای طولانی و غیر متعارف منتقل می‌نماید.

۳. شرکت نیکو از ابتدای آذر ۱۴۰۴، تمامی پرونده‌ها و دستور پرداخت‌های بانک مرکزی که تاکنون بیش از ۱۷۹ میلیون دلار است را مجدداً به بانک مرکزی عودت داده شده که این امر خلاف مصوبات دولت است. این رویه ضمن آنکه خارج از تعهدات اعلامی و موافقت‌های بانک مرکزی می‌باشد باعث گردیده که دستورات مقام معظم رهبری و موافقت برای ذخیره دارو در بخش ریالی حدود ۲۴ همت و در بخش خرید خارجی حدود ۳۵۰ میلیون دلار قابل اجرا نمی‌باشد با توجه به اتفاقات اخیر مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد می‌نماید.

بدیهی است در شرایطی که شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی کشور هیچ گونه دخالتی در فرآیند انتقال ارز نداشته و تمامی تعهدات خود را طبق مصوبات بانک مرکزی به انجام رسانده‌اند.

تحمیل تبعات ناشی از قصور یا تعلل کار گروه تخصیص ارز دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو فاقد توجیه قانونی و اجرایی و بر خلاف قانون بودجه بوده و استمرار آن عملاً فعالیت شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را دچار مشکل و زنجیره تأمین کشور را مختل کرده است.

لذا بدین وسیله از حضرتعالی تقاضا می‌شود دستور فرمائید:

الف) طبق بند خ قانون بودجه تمامی مقدار ۳.۵ میلیارد دلار بخش سلامت به فوریت در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گیرد و از هرگونه تعلیق یا تفسیر در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ جلوگیری به عمل آید.

ب) شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو مکلف به انتقال فوری و کامل دستور پرداخت‌های بانک مرکزی در راستای ایفای مسئولیت حاکمیتی دولت در بخش سلامت بوده و تمامی ارزهای خریداری شده را در حداقل زمان به فروشندگان خارجی پرداخت نماید.

مسئولیت این امر بر عهده شرکت نیکو (شرکت ملی نفت ایران) بوده تبعات و آثار منفی آن مستقیماً متوجه منافع عمومی و اعتباری نظام سلامت کشور خواهد بود.

ج) مهلت مشخص و غیر قابل تمدید برای تخصیص‌های صادره بانک مرکزی و انتقال ارز به فروشندگان خارجی بدون هیچ گونه تأخیر تفسیر یا شرط مازاد تخصیص و انتقال ارز صورت پذیرد.

د) با توجه به دستور مقام معظم رهبری جهت ذخیره استراتژیک و امنیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، بانک مرکزی مسئولیت کامل اجرای این دستور را از اجرای تخصیص ارز تا مرحله انتقال نهایی ۳۵۰ میلیون دلار به فروشندگان خارجی برعهده گیرد.

با عنایت به حساسیت موضوع‌های فوق انتظار می‌رود با توجه به دستور مقام معظم رهبری جهت ذخیره استراتژیک و امنیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و اعتبار نظام سلامت کشور اقدامات ضروری و فوری به عمل آید با عنایت به حساسیت موضوع‌های فوق انتظار می‌رود دستور مقتضی در اسرع وقت صادر و نتیجه به صورت رسمی ابلاغ گردد.