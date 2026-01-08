عرضه ۳۵۰ تن مرغ در بازار خراسان جنوبی ؛ هیچ کمبودی در بازار نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری پنج شنبه شب در جلسه شورای اداری استان خراسان جنوبی گفت: در استان بیش از ۹۹ هزار بهره‌بردار فعال در حوزه کشاورزی و دامداری داریم و تمامی محصولات از ابتدای زنجیره تولید تا بازار مصرف‌کننده نهایی مدیریت می‌شود.

وی با اشاره به نوسانات بازار طی چند روز گذشته افزود: در این مدت بازار شهر بیرجند دچار التهاباتی بود، اما با توزیع بیش از ۳۵۰ تن مرغ در سطح استان، وضعیت آرام شد و در اکثر شهرستان‌ها بازار با ثبات بود.

اسفندیاری ادامه داد: با دستور استاندار، مرغ گرم به استان سیستان و بلوچستان ارسال شد و این روند به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا تأمین نیاز کشور در ماه‌های آینده تضمین شود.

وی درباره هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی گفت: هزینه‌های تولید کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ و شیر طی ماه‌های اخیر چهار تا پنج برابر افزایش یافته است، اما با حمایت‌های دولت و ارائه تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان، امکان ادامه تولید و عرضه پایدار فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به تغییرات اخیر در بازار محصولات کشاورزی توضیح داد: سود حاصل از تغییرات نرخ ارز و بازار به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و دولت با اقداماتی شجاعانه قبل از سال، موقعیت حساس بازار را مدیریت کرده است.

وی افزود: تضمین تأمین شیر و مرغ و سایر محصولات اساسی در دستور کار است و با بررسی دقیق مشکلات تولید و عرضه، تلاش می‌کنیم تا تداوم تولید در استان حفظ شود.

اسفندیاری در پایان گفت: با همکاری تولیدکنندگان، سازمان‌های بخش کشاورزی و نظارت بازار، التهاب احتمالی در بازار کاهش یافته و عرضه محصولات با ثبات ادامه خواهد داشت.