به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی ابراهیمی فرد بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه و ابقای خود در سمت مدیریت حوزه علمیه استان سمنان با حضور رئیس حوزه علمیه کشور، از رشد علمی خوب حوزه علمیه استان خبر داد.

وی با بیان اینکه در شاخص‌هایی مانند رشد علمی، پژوهش و آموزش و سخت افزاری و نرم افزاری و … رشد خوبی را در حوزه علمیه استان سمنان شاهد بوده‌ایم، افزود: در دو سال اخیر حوزه علمیه استان سمنان از یک هزار امتیاز شاخص‌های ارزیابی توانسته ۸۳۰ امتیاز را دریافت کند که رشدی چشم گیر را نشان می‌دهد.

رئیس حوزه علمیه استان سمنان ضمن اشاره به نمونه‌هایی از موفقیت‌های علمی حوزه علمیه استان به راهیابی پنج طلبه این استان به المپیادهای علمی کشوری اشاره کرد و بیان داشت: استعدادهای قابل توجهی در حوزه علمیه استان سمنان مشغول تحصیل هستند.

ابراهیمی فرد این ارتقای علمی را محصول کار جمعی همه اساتید و پژوهشگران و طلاب و … دانست و تاکید کرد: حضور اساتید برجسته در حوزه‌های علمیه استان نشان از ارتقای سطح علمی این حوزه‌های علمیه دارد همچنین باید گفت که این اساتید به ۸۰۰ طلبه برادر در حوزه علمیه استان سمنان درس می‌دهند.

در این مراسم که با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه علمیه کشور همراه بود، حجت الاسلام ابراهیمی فرد در سمت خود به عنوان مدیر حوزه علمیه استان سمنان ابقاء و حکم وی هم به او ابلاغ شد.