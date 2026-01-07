به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزههای علمیه به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد قیام خونین ۱۹ دی قم بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ» (ابراهیم/۵)
۱۹ دی ماه، نه فقط یک تاریخ در تقویم، بلکه انفجار نور و فوران آتشفشان غیرت مردمی است که در تاریکترین دوران استبداد پهلوی، سینه در برابر گلوله سپر کردند تا حریم مرجعیت و ولایت مصون بماند. قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶، نقطه عطف تاریخ معاصر و مبدأ نهضتی بود که طومار ۲۵۰۰ سال ستمشاهی را در هم پیچید.
در آن روز سرنوشتساز، هنگامی که قلم مزدوران رژیم سفاک پهلوی به دستور مستقیم شاه خائن، ساحت قدسی حضرت امام خمینی (قدس سره) را مورد جسارت قرار داد، مردم متدین و انقلابی قم با پیشتازی روحانیت بیدار، برآشفتند تا با فریادهای اللهاکبر آنها، پیوند ناگسستنی ملت با مرجعیت به رخ جهانیان کشیده شود و ثابت شود که ایمان مردم، سدّی نفوذناپذیر در برابر هجمههای فرهنگی و سیاسی است.
امروز، در حالی چهل و هشتمین سالگرد آن حماسه را گرامی میداریم که شعلههای آن بصیرت، در غزه، لبنان و جایجای جغرافیای جبهه مقاومت زبانه میکشد.
خون شهدای ۱۹ دی، همانگونه که پایههای لرزان کاخ نیاوران را فرو ریخت، امروز نیز همان نهضت، پایههای پوشالی صهیونیسم بینالملل و هژمونی در حال زوال غرب را به لرزه درآورده است.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر قیام ۱۹ دی و شهدای مسیر عزت و اقتدار، اعلام میکند: حوزههای علمیه در کنار ملت بزرگ ایران با هوشیاری کامل، فتنههای نوظهور و جنگهای ترکیبی دشمن را رصد کرده و اجازه نخواهند داد دشمن در صفوف متحد ملت رخنه کند.
فرزندان حوزه بار دیگر با نایب برحق امام زمان (عج) حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) تجدید میثاق نموده و اعلام میدارند که تا آخرین قطره خون در راه اعتلای کلمة الله و تحقق تمدن اسلامی ایستادهاند.
قم- مرکز مدیریت حوزههای علمیه اعلام کرد: قیام ۱۹ دی پیوند عمیق و غیرقابلگسست ملت ایران با مرجعیت و ولایت را به جهانیان نشان داد و الگویی برای ایستادگی در مسیر اعتلای کلمة الله است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزههای علمیه به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد قیام خونین ۱۹ دی قم بیانیهای صادر کرد.
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