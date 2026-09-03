جواد فلاح در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر-رویان با هوشیاری و اقدام بهموقع موفق به شناسایی و کشف ۳۶ اصله چوب از گونه توسکا در منطقه سرآسیاب نارنجبن شدند.
وی افزود: این عملیات بامداد دوشنبه با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر-رویان، ناظران حفاظتی و نیروهای گشت سیار انجام شد و متخلفان نیز در جریان این عملیات شناسایی شدند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر-رویان با بیان اینکه برای افراد متخلف پرونده مقدماتی تشکیل شده است، تصریح کرد: متهمان برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به تخلفات صورتگرفته به مراجع قضایی معرفی شدند.
فلاح با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصههای جنگلی و منابع طبیعی، گفت: جنگلهای هیرکانی سرمایهای ارزشمند و متعلق به همه نسلها هستند و حفاظت از این میراث طبیعی نیازمند مشارکت و همراهی همه مردم است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درخت، قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی یا تصرف اراضی ملی، مراتب را از طریق شماره ۱۵۰۴، سامانه امداد جنگل و مرتع که بهصورت شبانهروزی فعال است، گزارش کنند.
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