محمد نصیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرآیند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای شهر از تاریخ ۲۱ دی ماه آغاز شده و تا پایان روز ۲۷ دی ماه ادامه خواهد داشت اما نیاز است داوطلبان ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
نصیری با اشاره به آمار تا پایان روز چهارم، اظهار داشت: تاکنون ۲۳۳ نفر در سامانه وزارت کشور برای شرکت در انتخابات نامنویسی کردهاند که از این تعداد، ۲۰ نفر خانم و مابقی آقا هستند.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین تاکید کرد: بانوان توانمند استان قزوین هم نیاز است تا با حضور فعال، در مدیریت شهری مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه بیشترین آمار ثبتنام با ۶۴ نفر به شهر قزوین اختصاص دارد، تصریح کرد: در الوند ۳۳ نفر، در آبیک ۱۷ نفر، تاکستان ۱۰ نفر و بوئین زهرا ۷ نفر تا به این لحظه برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر ثبت نام کرده اند.
نصیری تاکید کرد: شهرستان آوج تاکنون هیچ ثبتنامی نداشته است.
وی افزود: انتخابات شوراها در ۲۸ شهر استان برگزار خواهد شد و تعداد اولیه ثبتنامها باید به حد نصاب ۲۰ تا ۲۵ نفر در هر شهر برسد تا فرآیند بررسی صلاحیتها آغاز شود.
نصیری همچنین تمدید ساعات کاری را اعلام کرد و گفت: ساعات پایانی ثبتنام از امروز به مدت دو ساعت تا ساعت ۱۸ تمدید شده است.
وی عنوان کرد: از نظر سطح تحصیلات، از مجموع ۲۳۳ داوطلب، ۱۰ نفر مدرک زیر کارشناسی، ۱۲۰ نفر کارشناسی، ۸۷ نفر کارشناسی ارشد، ۱۰ نفر دکتری و ۴ نفر دارای تحصیلات حوزوی هستند.
دبیر ستاد انتخابات استان در خصوص روند بررسی صلاحیتها توضیح داد: وزارت کشور پس از اتمام ثبتنامها، اطلاعات را به صورت متمرکز برای بررسی به دستگاههای اطلاعاتی ارسال میکند. به این دستگاهها فرصت ده روزه داده میشود تا نتایج بررسی را به وزارت کشور اعلام کنند و پس از آن، این اطلاعات برای طی مراحل نهایی به فرمانداریها و هیئتهای اجرایی ارسال خواهد شد.