۱۷۴ زندانی جرایم غیرعمد در قزوین آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا گفت: جمع بدهی دیه محکومان مالی مزبور نزدیک به ۵۴۴ میلیارد تومان بود که بخشی از آن از مسیرهای مختلف تأمین شده است.

وی افزود: حدود ۳۶۲ میلیارد تومان از این مبلغ از طریق پذیرش اعسار محکوم‌علیه در محاکم تسهیل شده است. همچنین حدود ۱۳٫۵ میلیارد تومان از محل وام‌های کم‌بهره، ۱۳۳٫۵ میلیارد تومان از طریق گذشت شکات، ۱۷ میلیارد تومان ازمحل کمک‌های مستقیم ستاد دیه و حدود ۹ میلیارد تومان نیز از آورده مددجویان تأمین شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از اقدامات خیرین استان و قدردانی از زحمات ستاد دیه و بخشش شکات، تأکید کرد: قطعاً این اقدام خداپسندانه مورد عنایت باری‌تعالی قرار خواهد گرفت و ماجور است.

وی افزود: مردم ما در تمامی امور خیر پیش‌قدم هستند و این نشان از فرهنگ غنی و صفات عالیه آنان دارد و هر جا که کار خیر باشد، پیشگام خواهند بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: اکنون که در آستانه مبعث پیامبر مهر و رحمت هستیم، از همه خیرین و مردم سخاوتمند استان دعوت می‌کنیم تا برای آزادی سایر زندانیان غیرعمد، در این کار خداپسندانه مشارکت کنند.

گفتنی است علاقه‌مندان برای مشارکت در این امر خیر می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۱۰۲۷۱۳ واریز نموده یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۸۳۳۶۹۱۰۰۵ تماس حاصل نمایند.