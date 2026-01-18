  1. استانها
  2. البرز
۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

دستگیری عاملان آتش زدن دفتر امام جمعه گرمدره کرج

دستگیری عاملان آتش زدن دفتر امام جمعه گرمدره کرج

کرج-مرکز اطلاع رسانی پلیس البرز از دستگیری و بازداشت ۳ نفر از عاملان آتش زدن عمدی دفتر امام جمعه در گرمدره شهرستان کرج خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس البرز در پی کسب خبری مبنی بر آتش سوزی دفتر امام جمعه گرمدره بررسی و کشف ابعاد جرم در دستور کار ماموران کلانتری ۳۴ قرار گرفت.

ماموران با بررسی های اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه پلیسی، با تلاش شبانه روزی موفق شدند ۳ نفر از عاملان اصلی تخریب و آتش سوزی دفتر امام جمعه را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، متهمان را در یک عملیات ضربتی پلیسی در یکی از باغ های گرمدره دستگیر کنند.

متهمان دستگیرشده در بازجویی های تخصصی به عمل آمده با اعتراف به آتش زدن چند مورد از اماکن دولتی و همچنین به آتش کشیدن دفتر امام جمعه شهر گرمدره، به ارتباط با گروهک های معاند درخارج کشور نیز اعتراف کردند.

کد مطلب 6724060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها