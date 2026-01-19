به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز انگلیس به نقل از منابع آگاه نوشت: آلمان ممکن است در واکنش به تعرفه‌های واشنگتن، به‌طور قابل‌توجهی میزان اجاره‌ای را که آمریکا برای استفاده از تأسیسات نظامی در خاک آلمان می‌پردازد، افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، آلمان در حال حاضر دنبال بستن پایگاه‌های نظامی آمریکا در قلمرو خود نیست. پیش‌تر، روزنامه‌های دیلی تلگراف و اکونومیست این احتمال را مطرح کرده بودند که برلین ممکن است به حضور نظامی واشنگتن در قلمرو خود پایان دهد.

تداوم تهدیدات ترامپ علیه دانمارک

این در حالی است که تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دانمارک به عنوان یک کشور اروپایی عضو پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و اتحادیه اروپا ادامه دارد.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: ناتو به مدت ۲۰ سال به دانمارک می‌گفت که باید تهدید روسیه را از گرینلند دور کند. متأسفانه دانمارک نتوانست در این زمینه کاری انجام دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده و این کار انجام خواهد شد.

در شرایطی که آمریکا تهدید کرده تعدادی از کشورهای اروپایی را به خاطر مخالفت با تصاحب گرینلند، مشمول تعرفه می کند، روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تعرفه‌های گمرکی علیه آمریکا در واکنش به تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا است.

دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل مخالفت این کشورها با اقدام آمریکا برای خرید گرینلند، بر دانمارک، نروژ، سوئد، فرانسه، آلمان، انگلیس، هلند و فنلاند تعرفه اعمال خواهد شد.

این تعرفه برای ۸ کشور از اول فوریه ۲۰۲۶ با نرخ ۱۰ درصد آغاز شده و از اول ژوئن ۲۰۲۶ به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و تا زمانی که توافق نهایی برای خرید کامل گرینلند حاصل شود، ادامه خواهد داشت.