معاون دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با مهر: اعتقاد به منشور وحدت اسلامی ضامن اجرای آن است

دکتر قدرت الله علیزاده معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با راهکارهایی که می توان از کنفرانس وحدت اسلامی به منظور تقویت وحدت و تقریب مسلمانان استفاده کرد گفت: وحدت و تقریب مسلمانان جهان دارای جنبه ها و ابعاد مختلف است و هر سال یکی از این موضوعات مرتبط با این ابعاد در کنفرانس وحدت اسلامی انتخاب شده تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی پیشنهاد تهیه منشور وحدت اسلامی را ارائه داد که متعاقب آن پیش نویس منشور تهیه شد، به رأی گذاشته شده و تعداد بسیاری آن را امضا کردند تا پایه ای برای وحدت جهان اسلام فراهم شود.

دکتر علیزاده گفت: انتخاب موضوعات هر سال برای کنفرانس وحدت اسلامی نیازمند بررسی مشکلات و چالشهای جهان اسلام است ما تلاش می کنیم اگر مشکلات جهان اسلام حل نمی شوند دست کم آنها را مطرح کنیم تا مسلمانان نسبت به موضوع آگاهی یافته و انگیزه حل مشکلات در آنها ایجاد شود.

معاون دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: جمع شدند افراد فرهنگی و فرهیخته جهان اسلام و گفتگوی سه روز آنها همگرایی و وحدت را فراهم می کند. بسیاری از اختلاف نظرهای فرق و گروه های مسلمان به دنبال گفتگوی رهبران آنها در حاشیه این همایش حل شده و امیدواریم این همگرایی هرسال افزایش یابد.

قدرت الله علیزاده یادآور شد: به بحث گذاشتن اشتراکات مسلمانان و جهان اسلام نیز یکی از عوامل همگرایی و وحدت مسلمانان است چرا که علما اعتقاد دارند اشتراکات 95 درصد از باورهای مسلمانان را تشکیل داده و مسلمانان جهان تنها در 5 درصد اعتقادات خود بایکدیگر متفاوت هستند.

وی با اشاره به اینکه انگیزه برای همگرایی ضرورت این نوع گردهمایی ها است یکی از شروط لازم برای اجرایی شدن منشور وحدت اسلامی را اعتقاد به این منشور دانست و گفت: امضا کنندگان که تاکنون نقطه نظرات خود را درباره مفاد منشور ارائه داده اند باید مطالب آن را مورد اذعان قرار دهند تا اجرا شدن آن میسر شود.

وی اظهار داشت: تاکنون پیش نویس این منشور برای 500 نفر از اندیشمندان مسلمان ارسال شده و هیچکدام از نظر محتوایی با مطالب مندرج در منشور مشکلی نداشته و تنها در مواردی به نحوه جمله بندی، انتخاب صحیح کلمات، اولویت موضوعات اشاره کرده اند.