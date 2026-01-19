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۲۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

۱۵۰ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات اخیر در زنجان دستگیر شدند

۱۵۰ نفر از عوامل اصلی اغتشاشات اخیر در زنجان دستگیر شدند

زنجان- پلیس امنیت عمومی انتظامی استان زنجان از دستگیری ۱۵۰ نفر از لیدرها و عوامل اصلی ایجاد آشوب و ناامنی در زنجان توسط ماموران انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام پلیس امنیت عمومی انتظامی استان زنجان در پی وقوع اغتشاشات و ناآرامی های اخیر در استان که منجر به تخریب اموال عمومی و خصوصی شهروندان و همچنین تخریب و حریق عمدی وسایط نقلیه در میادین استان، توسط تعدادی از معاندین خودفروخته و ضد انقلاب شد، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایات به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

این گزارش حاکی است، با رصد اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی و مجاهدانه، ماموران موفق شدند ۱۵۰ نفر از عوامل اصلی و لیدرهای ایجاد آشوب و ناامنی و تخریب اموال عمومی را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آنها را دستگیر کنند.

گفتنی است، از دستگیر شدگان و اغتشاشگران انواع زیادی سلاح سرد، کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی که با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

جرائم این آشوبگران شامل ریختن خون انسان های بی گناه، تخریب اماکن مقدس، تخریب اموال عمومی و شخصی، قصد ورود به اماکن نظامی، اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم بوده است.

کد مطلب 6725510

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