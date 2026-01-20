آغاز صحن مجلس؛ ادامه بررسی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان درخصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوریت شهرستان های آبادان، اهواز، خرمشهر، ماهشهر و دزفول از سال ۹۵ تا پایان تیر ۱۴۰۳

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی