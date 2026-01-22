خبرگزاری مهر - مجله مهر: یکی از جملات همیشگی که بسیاری از ما آن را در محفلهای مختلف شنیدهایم این است که ایران حتی از دشمن عاقل هم شانس نیاورده است. اپوزسیونهای سادهلوحی که شکل و مدل دشمنیشان انقدر سادهانگارانه و از سرنابخردی است که با یک دو دوتا چهارتای ساده منطقی و عقلانی میشود درباره آنها به نتیجه رسید. بعد از چهل و اندی سال که از خصومت آشکار امریکا و رژیم اسرائیل علیه مردم ایران میگذرد و نتیجهاش فقط و فقط به توطئههای ناموفق ختم میشود حالا علم کردن آدم بیکفایتی مثل «ربع پهلوی» را میتوان همان تخته پارهای در دریا دانست که دشمنان ایران برای آخرین تکاپوهایشان به آن چنگ میزنند. مردی که از زمان فرار خاندان پهلوی از ایران در کارنامه و سوابق شخصیاش حتی نمیشود رزومه اداره یک آپارتمان کوچک در امریکا را پیدا کرد. او حالا با کمک پروپاگانداهای رسانهای شبکههایی مثل اینترنشنال به دلش صابون پادشاهی ایران را زده. مرد سادهلوحی که در مصاحبههایش صراحتا اعلام کرده که حاضر نیست به خاطر آزادی مردم ایران آزادی خودش را قربانی کند و اگر روزی هم به پادشاهی ایران برسد همچنان زندگی در امریکا را ادامه میدهد و برای اداره کشور بین اینجا و ایالت متحده در رفت و آمد است؛ کسی که بلاهت حرفهایش به قدری واضح است که حتی اطرافیان دور و برش هم به اصطلاح خودمانی حاضر به گردن گرفتن او نیستند و پیش از همه فراخوانها و حمایتهای رسانههای صهیونیستی او را یک فرد شکست خورده میدانستند. به همین مناسبت بعد از شکست فراخوانهای پی در پی ربع پهلوی نگاهی به نظرات هم پیمانان او که خودشان دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی ایران هستند، انداختیم.
لگدزنی ترامپ به رضا پهلوی
بعد از آشوبهای امریکایی و اسرائیلی که طی عملیات تروریستی آن هم به بهانه فراخوان ربع پهلوی در کشور رخ داد و خسارات عجیب و غریبی به بار آورد که به دنبالش خانوادههای زیادی در سرتاسر ایران داغدار شدند. رهبر انقلاب این توطئه را یک توطئه امریکایی خطاب کرد. کسانی که رویای تجزیه و از هم پاشیدن ایران را با مترسکی به نام رضا پهلوی در خواب میدیدند اما باز هم شکست خوردند. شکست سنگینی که سرانجام باعث شد تا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طی پستی رسما توان سیاسی او را زیر سوال برده و تلویحا از ربع پهلوی به عنوان یک فرد شکست خورده یاد کنند. او گفت با اینکه به نظر میرسد ربع پهلوی شخصیت خوبی داشته باشد ولی نمیداند که او در کشور خودش چطور عمل میکند ؛ برای همین نوشت:«درباره پذیرش عمومی رضا پهلوی در داخل ایران تردید دارم.»
مسعود بهنود: او اندازه گاو نمیفهمد
اهالی مطبوعات و رسانه مسعود بهنود را به عنوان یک روزنامهنگار قدیمی میشناسند که از قدیم الایام با خاندان پهلوی رفت و آمد و به آنها ارادت داشته است و طی این چند سال به عنوان خبرنگار بیبیسی شناخته میشود. دو سال پیش بود که یک مکالمه تلفنی از بهنود درباره فرزند شاه منتشر شد که حسابی سرو صدا به پا کرد. این اتفاق در حالی رقم خورد که طبق اعلام رسانهها بهنود در کمپین یکی دو سال پیش مبنی بر وکالت دادن به رضا پهلوی نقش موثری داشت. بهنود در این پیام تلفنی گفته بود:«من رضا رو به دلایل متعدد از نظر شخصی خیلی دوست دارم؛ ولی حرف من رو قبول کنید به اندازه گاو نمیفهمه! بیچاره اون ملت بدبختی که راه میفته میگه ما همه امیدمون به اونه. اون ۴۰ سال هیچ کاری نکرده تازه اسم شاهزاده هم روش بوده. آخه شما چرا فکر میکنید که اون الان میتونه کاری بکنه... آخه یه ملتی چقدر میتونه خام باشه!!»
۲۰ میلیون دلار خرجش کردم اما او این کاره نیست!
بعد از شکست رضا پهلوی برای براندازی در ایران حالا یک به یک کارشناسها، نزدیکان او و رسانههای مختلف درباره ربع پهلوی اظهار نظرهای جالب و قابل تاملی میکنند که یکی از این صحبتها حرفهای رضا بهبودی (که خودش و پدرش جزو مدیران املاک پهلوی محسوب میشوند) بود. او طی مصاحبهای میگوید:« اطراف محمدرضا شاه را آدم حسابی ها گرفته بودند اما دور و بر پسرش آدم حسابی نیست. ۲۰ میلیون دلار برای رضا پهلوی خرج کردم، اما او این کاره نیست.»
سیانان: رضا پهلوی عامل تفرقه ایرانیان است
بین تیترهای مختلف رسانههای دنیا یکی از تحلیلهای جالب توجه درباره ربع پهلوی به سیانان امریکایی بر میگشت که درباره او این طور نوشته شده بود:« گروههای اپوزیسیون، همچنان عمیقاً دچار اختلاف هستند. رضا پهلوی، پسر تبعیدی آخرین شاه، اصرار دارد که یک لیدر انتقالی خواهد بود اما پساز ۴ دهه، او هنوز برای ایجاد یک ائتلاف تلاش میکند و حتی نامزد موردعلاقه ترامپ هم نیست... کسی مانند پهلوی، چهرهای بسیار تفرقهانگیز است و ایرانیان را بهطور قابلتوجهی دچار تفرقه خواهد کرد.»
انتخاب پهلوی یک انتخاب ابلهانه بود
یکی دیگر از کسانی که حسابی از خجالت آقای منتظرالسلطنه درآمد محمد منظرپور بود. کسی که به عنوان سردبیر سابق بیبیسی شناخته میشود. او در مصاحبهای اعلام کرد:« موساد با گزینش رضا پهلوی برای براندازی در ایران نشان داد ابله و فاقد شعور است!»
اعتراف افسر گارد پهلوی: او سردسته خائنان ایران زمین است
فرامرز دادرس، افسر سابق گارد پهلوی هم جزو کسانی بود که طی چند وقت گذشته با مصاحبههای خود درباره ربع پهلوی حرف زد و او چندی پیش طی یک اظهار نظر جالب توجه در مصاحبهای گفت:« طرفداران رضا پهلوی حاضرند برای رسیدن به اهداف خود دست به جاسوسی، خیانت، جنایت و فحاشی بزنند. این افراد خواستار حمله اسرائیل به ایران هستند.خود پهلوی نیز سرجاسوس و سردسته بزرگ خائنان به ایرانزمین است.» علاوه بر این دادرس به تازگی نیز گفته: «پیرکودک ناتوان، حتی توان جلوگیری اخراج ایرانیها از آمریکا را هم ندارد چه برسد به حکومتداری!»
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