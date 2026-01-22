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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۶:۰۶

پهلوی در نگاه درباری‌ها؛ وقتی رفقایش هم او را گردن نمی‌گیرند!

پهلوی در نگاه درباری‌ها؛ وقتی رفقایش هم او را گردن نمی‌گیرند!

رضا پهلوی که حالا در سرش خیال براندازی در ایران و رسیدن به پادشاهی را دارد، کسی است که حتی اپوزسیون‌های جمهوری اسلامی هم نمی‌توانند او را به عنوان یک لیدر سیاسی به رسمت بشناسند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: یکی از جملات همیشگی که بسیاری از ما آن را در محفل‌های مختلف شنیده‌ایم این است که ایران حتی از دشمن عاقل هم شانس نیاورده است. اپوزسیون‌های ساده‌لوحی که شکل و مدل دشمنی‌شان انقدر ساده‌انگارانه و از سرنابخردی است که با یک دو دوتا چهارتای ساده منطقی و عقلانی می‌شود درباره آنها به نتیجه رسید. بعد از چهل و اندی سال که از خصومت آشکار امریکا و رژیم اسرائیل علیه مردم ایران می‌گذرد و نتیجه‌اش فقط و فقط به توطئه‌های ناموفق ختم می‌شود حالا علم کردن آدم بی‌کفایتی مثل «ربع پهلوی» را می‌توان همان تخته‌ پاره‌ای در دریا دانست که دشمنان ایران برای آخرین تکاپوهایشان به آن چنگ می‌زنند. مردی که از زمان فرار خاندان پهلوی از ایران در کارنامه و سوابق شخصی‌اش حتی نمی‌شود رزومه اداره یک آپارتمان کوچک در امریکا را پیدا کرد. او حالا با کمک پروپاگانداهای رسانه‌ای شبکه‌هایی مثل اینترنشنال به دلش صابون پادشاهی ایران را زده. مرد ساده‌لوحی که در مصاحبه‌هایش صراحتا اعلام کرده که حاضر نیست به خاطر آزادی مردم ایران آزادی خودش را قربانی کند و اگر روزی هم به پادشاهی ایران برسد همچنان زندگی در امریکا را ادامه می‌دهد و برای اداره کشور بین اینجا و ایالت متحده در رفت و آمد است؛ کسی که بلاهت حرفهایش به قدری واضح است که حتی اطرافیان دور و برش هم به اصطلاح خودمانی حاضر به گردن گرفتن او نیستند و پیش از همه فراخوان‌ها و حمایت‌های رسانه‌های صهیونیستی او را یک فرد شکست خورده می‌دانستند. به همین مناسبت بعد از شکست فراخوان‌های پی در پی ربع پهلوی نگاهی به نظرات هم پیمانان او که خودشان دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی ایران هستند، انداختیم.

لگدزنی ترامپ به رضا پهلوی

بعد از آشوب‌های امریکایی و اسرائیلی که طی عملیات تروریستی آن هم به بهانه فراخوان ربع پهلوی در کشور رخ داد و خسارات عجیب و غریبی به بار آورد که به دنبالش خانواده‌های زیادی در سرتاسر ایران داغدار شدند. رهبر انقلاب این توطئه را یک توطئه امریکایی خطاب کرد. کسانی که رویای تجزیه و از هم پاشیدن ایران را با مترسکی به نام رضا پهلوی در خواب می‌دیدند اما باز هم شکست خوردند. شکست سنگینی که سرانجام باعث شد تا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طی پستی رسما توان سیاسی او را زیر سوال برده و تلویحا از ربع پهلوی به عنوان یک فرد شکست خورده یاد کنند. او گفت با اینکه به نظر می‌رسد ربع پهلوی شخصیت خوبی داشته باشد ولی نمی‌داند که او در کشور خودش چطور عمل می‌کند ؛ برای همین نوشت:«درباره پذیرش عمومی رضا پهلوی در داخل ایران تردید دارم.»

پهلوی در نگاه درباری‌ها؛ وقتی رفقایش هم او را گردن نمی‌گیرند!

مسعود بهنود: او اندازه گاو نمی‌فهمد

اهالی مطبوعات و رسانه مسعود بهنود را به عنوان یک روزنامه‌نگار قدیمی می‌شناسند که از قدیم الایام با خاندان پهلوی رفت و آمد و به آنها ارادت داشته است و طی این چند سال به عنوان خبرنگار بی‌بی‌سی شناخته می‌شود. دو سال پیش بود که یک مکالمه تلفنی از بهنود درباره فرزند شاه منتشر شد که حسابی سرو صدا به پا کرد. این اتفاق در حالی رقم خورد که طبق اعلام رسانه‌ها بهنود در کمپین یکی دو سال پیش مبنی بر وکالت دادن به رضا پهلوی نقش موثری داشت. بهنود در این پیام تلفنی گفته بود:«من رضا رو به دلایل متعدد از نظر شخصی خیلی دوست دارم؛ ولی حرف من رو قبول کنید به اندازه گاو نمی‌فهمه! بیچاره اون ملت بدبختی که راه میفته میگه ما همه امیدمون به اونه. اون ۴۰ سال هیچ کاری نکرده تازه اسم شاهزاده هم روش بوده. آخه شما چرا فکر می‌کنید که اون الان میتونه کاری بکنه... آخه یه ملتی چقدر می‌تونه خام باشه!!»

پهلوی در نگاه درباری‌ها؛ وقتی رفقایش هم او را گردن نمی‌گیرند!

۲۰ میلیون دلار خرجش کردم اما او این کاره نیست!

بعد از شکست رضا پهلوی برای براندازی در ایران حالا یک به یک کارشناس‌ها، نزدیکان او و رسانه‌های مختلف درباره ربع پهلوی اظهار نظرهای جالب و قابل تاملی می‌کنند که یکی از این صحبت‌ها حرف‌های رضا بهبودی (که خودش و پدرش جزو مدیران املاک پهلوی محسوب می‌شوند) بود. او طی مصاحبه‌ای می‌گوید:« اطراف محمدرضا شاه را آدم حسابی ها گرفته بودند اما دور و بر پسرش آدم حسابی نیست. ۲۰ میلیون دلار برای رضا پهلوی خرج کردم، اما او این کاره نیست.»

پهلوی در نگاه درباری‌ها؛ وقتی رفقایش هم او را گردن نمی‌گیرند!

سی‌ان‌ان: رضا پهلوی عامل تفرقه ایرانیان است

بین تیترهای مختلف رسانه‌های دنیا یکی از تحلیل‌های جالب توجه درباره ربع پهلوی به سی‌ان‌ان امریکایی بر می‌گشت که درباره او این طور نوشته شده بود:« گروه‌های اپوزیسیون، همچنان عمیقاً دچار اختلاف هستند. رضا پهلوی، پسر تبعیدی آخرین شاه، اصرار دارد که یک لیدر انتقالی خواهد بود اما پس‌از ۴ دهه، او هنوز برای ایجاد یک ائتلاف تلاش می‌کند و حتی نامزد موردعلاقه ترامپ هم نیست... کسی مانند پهلوی، چهره‌ای بسیار تفرقه‌انگیز است و ایرانیان را به‌طور قابل‌توجهی دچار تفرقه خواهد کرد.»

انتخاب پهلوی یک انتخاب ابلهانه بود

یکی دیگر از کسانی که حسابی از خجالت آقای منتظرالسلطنه درآمد محمد منظرپور بود. کسی که به عنوان سردبیر سابق بی‌بی‌سی شناخته می‌شود. او در مصاحبه‌ای اعلام کرد:« موساد با گزینش رضا پهلوی برای براندازی در ایران نشان داد ابله و فاقد شعور است!»

پهلوی در نگاه درباری‌ها؛ وقتی رفقایش هم او را گردن نمی‌گیرند!

اعتراف افسر گارد پهلوی: او سردسته خائنان ایران زمین است

فرامرز دادرس، افسر سابق گارد پهلوی هم جزو کسانی بود که طی چند وقت گذشته با مصاحبه‌های خود درباره ربع پهلوی حرف زد و او چندی پیش طی یک اظهار نظر جالب توجه در مصاحبه‌ای گفت:« طرفداران رضا پهلوی حاضرند برای رسیدن به اهداف خود دست به جاسوسی، خیانت، جنایت و فحاشی بزنند. این افراد خواستار حمله اسرائیل به ایران‌ هستند.خود پهلوی نیز سرجاسوس و سردسته بزرگ خائنان به ایران‌زمین است.» علاوه بر این دادرس به تازگی نیز گفته: «پیرکودک ناتوان، حتی توان جلوگیری اخراج ایرانی‌ها از آمریکا را هم ندارد چه برسد به حکومت‌داری!»

کد مطلب 6726253

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    نظرات

    • ناشناس ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      45 274
      پاسخ
      وای از ساده لوحان سرزمین من که خود و عزیزان و کشور را به مخاطره انداختند و داغدار کردند متاسفم:(
    • سام ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      65 267
      پاسخ
      پهلوی ادم مهمی نیست که راجبش مقاله می‌نویسید.
    • ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      43 266
      پاسخ
      اون تو جو پادشاهی بسر میبره نمیدونه که ما ۴۸ساله با رژیم غاصب اسرائیلی که در عصر خودشون پیامبران خودشان را فراوان به قتل می رساندند خدا و ما از این کودک کش متنفریم انشا الله ۲۲بهمن انسجام ملت را در مقابل شیاطین خواهین دید تا گوش وچشمتان کور و زبانتان لال شود .
      • ناشناس ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        8 93
        دقیقا
    • ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      49 260
      پاسخ
      به ولله گاو هم از اون بهتره اخه این ابله چه به حکومت در ایران
    • خدا ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      35 226
      پاسخ
      موساد خیلی گاوه،معلومه واقعا بی شعورن ها
    • رضا ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      17 108
      پاسخ
      فردی که نتوانسته از خانواده اش محافظت کنه چه به مملکت داری
    • NP ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      12 106
      پاسخ
      کسی که دستش در دست یک نسل کش قرار داره عبادت دیوار قاتل ۶۰۰۰ هزار کودک فلسطینی رو به جا میاره بعد انتظار دارید به ملت ایران کشور رحم داشته باشه خدمت کنه همه این حقیقت ها هم از زبان خود خارج نشین ها بیرون اومده در رسانه خودشون مطرح شده ، واقعا چرا یک عده ای با دیدن متن های تک خطی به زبان فارسی که توسط ربات ها در فضای مجازی ساخته می شه انقدر ساده لوح خوشبین زود باور هستند . تو جمجمه بعضی ها جا مغز برای فکر کردن درست تصمیمات درست واقعا چی هست !؟
    • NP ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      15 89
      پاسخ
      حیف اون اسم گاو که گذاشتن واسه این بشر
    • همشهری ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      33 174
      پاسخ
      خود پهلوی و طرفدارانش به شدت لحن قلدر موبانه ادبیات لوپمنی دارن فکر کن اگر قدرت دستشون بود چه جنایت کارانی میشدن به شدت هم نژادپرست هستند سوادسیاسی و مدیریت هم صفر خود پهلوی ها با دخالت غربی ها روی کار اومدن با کودتا علیه دولت مصدق مردم ما آگاه و بیدار هستند اون یک عده نا آگاه هم بهتره کمی تاریخ بخوانند
    • ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      33 190
      پاسخ
      این دلقک را بزرگ نکنید.باید حتی نام این خانواده هم از تاریخ پاک بشه.انشااله
    • ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      19 128
      پاسخ
      اسراییل اینو گیر آورده این بدرد مردم مسلمان ایران نمیخوره خودش میدانه تو ایران یک روز نمیتونه باشه پدرش که تعلیم دیده ‌انتخاب شده امریکا بود اخرش در یک کشور دیگه فوت کرد
      • همشهری ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        6 77
        و پدربزرگش رضا پالانی قلدر بیسواد رو انگلیس آورد همزمان در ترکیه هم مصطفی کمال پاشا رو روی کار آوردن که یه عده ملت ترک ترکیه کشته مرده آتا ترکشونن بدون تعصب بهتره تاریخ واقعی و بدون تحریف را بخوانند
      • NP ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
        10 63
        والا ارزش فهم گاو زنده و ارزش گاو ذبح شده ، الان بیشتر از گاو بودن این در عبادت دیوار نسل کش هاست حداقل گاو عقل داره دیوارپرست نیست فقط به فکر شکم خودشه این که کلا رد داده 😂
    • ایرانی ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      21 135
      پاسخ
      این رضا پهلوی آیا در طول عمرش یک روز جایی کار کرده است؟! واقعا چنین ابلهانی چگونه ادعای مدیریت دارند؟! ایران نیازی به مفتخورهای تشریفاتی ندارد۔
    • کلثوم ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      16 102
      پاسخ
      گیرم پدر تو هست فاضل از فضل پدر تورا چه حاصل ؟؟
    • ناشناس ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      11 79
      پاسخ
      رضا پهلوی به بد دردی دچار میشه دردی که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنه
    • ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      8 41
      پاسخ
      یک احمق نادان.....
    • Azad ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      10 45
      پاسخ
      این شازده فقط آویزون خارجیهاست که شاهش کنن یک روز اویزون نتایاهو میشه میفهمه فقط بازیش دادن میره به ترامپ التماس میکنه حالا ترامپ هم که ناامیدش کرد احتمالا بزودی اویزون طالبان یا داعش بشه که به ایران حمله کنن این مفلوک رو شاه کنن واقعا وطن فروشی و سرسپردگی بیگانه نسل به نسل ارث رسیده به این پهلویها
    • ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      3 37
      پاسخ
      این عروسک دست پرویز ثابتی کاره ای نیس خودش
    • سودا ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۲
      2 22
      پاسخ
      رضا پهلوی شیطان صفت و خوک کثیفی است که باعث این همه کشتار وحشیانه در کشورمان شد خدا لعنتشون کنه چه پهلوی و آمریکا و اسرائیل جنایتکار را ... الهی به درد بی درمان دچار بشن...
    • دبیر باز نشسته IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      هزاران نفرین بر پهلوی خائن پسر خائن ونوه خائن وطن فروش وقاتل
    • نیلوفر آبی IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      این رضا پهلوی وطن فروش قبل از حملات اسراییل و آمریکا در بهار امسال دخترش رو به یک تاجر صهیونیست اسراییلی شوهر داد هدف از این کار این بوده که کل مملکت رو یک جا تسلیم اسراییل کنه ولی این آرزو رو خودش و اربابان شیطان صفتش به گور میبرند انشاءالله

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