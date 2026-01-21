به گزارش خبرنگار مهر، مرحله استانی سومین جشنواره موسیقی و سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان «نغمه‌های روشن فردا» هم‌زمان با سراسر کشور، در استان گیلان در حال برگزاری است.

این جشنواره با هدف بومی‌سازی برنامه‌ها و ارتقای ظرفیت سرود به عنوان یک رویکرد تربیتی، در حال اجرا است.

«الهام کمال‌پور» سرپرست معاونت فرهنگی کانون استان گیلان با اشاره به جزئیات برگزاری این رویداد اظهار کرد: اجرای این حرکت هنری با مطالعه شیوه‌نامه‌ها و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی آغاز شد و با برپایی کارگاه‌های آموزشی برای ۳۴ مربی و فعال این عرصه ادامه یافته است.

وی با بیان اینکه استعدادیابی و تشویق کودکان و نوجوانان از دیگر اهداف این جشنواره است، افزود: در همین راستا فضاسازی و ارتقای ظرفیت سرود به عنوان یک رویکرد فراگیر تربیتی، استعدادیابی کودک و نوجوان در جهت تشویق و هدایت آنان، گزینش و حمایت از آثار موفق در مرحله تولید در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست معاونت فرهنگی کانون استان گیلان محورهای این جشنواره را سرودهای ملی، بومی و محلی با مفاهیم ملی و آیینی، «سرزمین من» (ایران، وطن، پرچم و ...)، دفاع مقدس، ایثار و شهادت و نام‌آوران (شخصیت‌های تاریخی و انقلابی) عنوان کرد.

کمال‌پور همچنین درباره مخاطبان این جشنواره گفت: شرکت در جشنواره برای اعضای کانون و گروه‌های آزاد در ۲ رده سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال فراهم بود و گروه‌های مختلف از طریق مراکز ثابت یا سیار شهری و روستایی و فراگیر (کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه) تشکیل شد.

وی در پایان با بیان اینکه آثار ارائه‌شده به صورت زنده اجرا شده و اولویت داوری بر کیفیت آوازی خواهد بود، خاطرنشان کرد: آثار رسیده به دبیرخانه در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ داوری و ۱۰ اثر برگزیده به مرحله کشوری این رویداد ملی معرفی خواهد شد.