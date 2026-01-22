تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کوشکی در نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شهرستان دلفان، خط‌مشی اصلی ستاد را اجرای کامل چهار راهبرد ابلاغی مقام معظم رهبری یعنی رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت دانست و از تمامی متولیان خواست نهایت توان خود را برای تحقق این اصول به کار گیرند.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل اقشار مختلف جامعه در موفقیت انتخابات، از هیئت‌های نظارت و اجرایی خواست از ظرفیت بزرگان طوایف، معتمدین محلی، روحانیون، فرهنگیان، کسبه و کشاورزان برای تضمین سلامت و حضور پرشور مردم بهره‌برداری کنند.

رئیس دادگستری دلفان، نقش رسانه‌های رسمی و محلی را حیاتی خواند و گفت: صداوسیما و خبرگزاری‌های رسمی موظف‌اند با تولید و انتشار محتوای مناسب در کانال‌های بومی، هم در تشریح قوانین و به‌ویژه اصلاحات جدید قانون شوراها و هم در تشویق مردم به مشارکت حداکثری، گام مؤثری بردارند.

کوشکی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادسرا و دادگستری شهرستان خبر داد تا رسیدگی به جرایم با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی همچنین از مراجع امنیتی و نظارتی خواست بادقت و سرعت قانونی، در بررسی سوابق نامزدها و پاسخ به استعلامات همکاری لازم را با فرمانداری داشته باشند.